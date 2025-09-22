El enfrentamiento entre dos gigantes del anime en la pantalla grande ha despertado un debate apasionante entre los fanáticos: ¿la primera película de “Chainsaw Man” logró superar el fenómeno imparable de “Demon Slayer”? Ambas cintas llegaron a los cines en un mismo mes, arrastrando multitudes y consolidando el poder del anime en la taquilla internacional. Pero la pregunta no es sencilla de responder, porque involucra números, impacto cultural y la fuerza de cada franquicia.

¿“CHAINSAW MAN - THE MOVIE: REZE ARC” VENCIÓ A “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

La respuesta rápida es no: “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc" no consiguió destronar a “Demon Slayer: Infinity Castle”.

Mientras la adaptación de Ufotable rompía récords históricos al superar los 555 millones de dólares, convirtiéndose en la película de anime más taquillera de todos los tiempos, la propuesta de MAPPA recaudó alrededor de 2,8 millones de dólares en su primer día en Japón, con proyecciones totales cercanas a los 34 millones de dólares. Una cifra impresionante, sí, pero todavía muy lejos de la hazaña lograda por Tanjiro y compañía.

Sin embargo, reducir la competencia únicamente a la taquilla sería injusto. “Chainsaw Man” cumplió con creces su objetivo estratégico: expandir su audiencia y colocar el “Arco de Reze” en el centro de la conversación global. MAPPA apostó por el cine como un puente hacia nuevos espectadores y como una forma de diferenciarse de otras franquicias que optan por “películas recopilatorias”. En ese sentido, el éxito de Denji no se mide solo en millones, sino también en visibilidad y fidelidad de los fans.

LA COMPARACIÓN TAMBIÉN REVELA UNA DIFERENCIA GENERACIONAL

“Demon Slayer” ya se ha consolidado como una franquicia familiar, capaz de atraer tanto a los más jóvenes como a adultos que no suelen consumir anime. Por eso sus cifras se disparan en mercados internacionales. “Chainsaw Man”, en cambio, ofrece un tono más oscuro, violento y adulto, lo que limita su alcance masivo pero refuerza su atractivo entre los seguidores más intensos del manga de Tatsuki Fujimoto.

Otro punto clave es el momento narrativo. “Infinity Castle” adapta una de las partes más esperadas y espectaculares de “Kimetsu no Yaiba”, con batallas colosales que muchos lectores soñaban con ver animadas. En contraste, el “Arco de Reze” es más íntimo y psicológico, explorando nuevas dimensiones de Denji y presentando a un personaje tan fascinante como trágico. Para la crítica especializada, ambas películas cumplen con su propósito, pero juegan en ligas diferentes en cuanto a escala y ambición.

Eso no quita que “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc" haya marcado un antes y un después. Con su estreno en Estados Unidos el 24 de octubre y en el Reino Unido el 29 de octubre, se espera que los números internacionales eleven todavía más su recaudación. Y, sobre todo, que sirva de plataforma para el regreso de la franquicia con futuras temporadas o películas.

En definitiva, “Demon Slayer: Infinity Castle” sigue siendo el rey absoluto de la taquilla. Pero “Chainsaw Man” no necesitaba derrotarlo para brillar: su victoria está en haber demostrado que incluso historias más oscuras y arriesgadas tienen un lugar privilegiado en el corazón (y en las billeteras) de los fans del anime.

