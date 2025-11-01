El fenómeno de “Chainsaw Man – The Movie: The Reze Arc” no solo ha conquistado la taquilla, sino también la curiosidad de los fans más atentos. Entre escenas llenas de acción, emociones y motosierra, un pequeño detalle ha encendido las redes: ¿la película incluye un homenaje oculto a “Attack on Titan”? Lo que parecía una simple escena de cine entre Denji y Makima, podría esconder un guiño directo a una de las series más icónicas del anime moderno.

¿QUÉ ESCENA DESPERTÓ LA ATENCIÓN DE LOS FANS?

Todo comenzó cuando un espectador publicó en redes sociales que, durante la secuencia del cine, se podía ver a un personaje con una camiseta azul marino y un parche plateado en el pecho. A primera vista podría pasar desapercibido, pero los más observadores notaron que el diseño se asemeja a las emblemáticas “Alas de la Libertad”, el símbolo del Cuerpo de Exploración en “Attack on Titan”.

La insignia plateada en el pecho despertó los comentarios de los fans (Foto: Crunchyroll)

Otro fan respondió con una captura de pantalla que confirmaba la sospecha: las alas azul marino y blancas estaban ahí, discretas pero inconfundibles. No fue necesario mucho más para que la comunidad estallara en teorías y celebraciones, interpretando el detalle como un guiño del estudio MAPPA hacia su propio legado animado.

Y es que tiene todo el sentido. MAPPA fue el encargado de producir la última y aclamada temporada de “Attack on Titan”, una obra que marcó a toda una generación y dejó huella en la historia del anime. Este tipo de referencias cruzadas no son nuevas en el mundo de la animación japonesa, donde los creadores suelen dejar “easter eggs” como tributos a obras pasadas o colaboraciones destacadas.

ALGUNOS FANS SE PREGUNTAN SI PODRÍA EXISTIR UNA CONEXIÓN ENTRE AMBOS UNIVERSOS

¿Podría “Chainsaw Man” compartir algo más que un estudio con “Attack on Titan”? Aunque la idea resulta tentadora, lo cierto es que ambas historias se desarrollan en mundos completamente distintos —uno ambientado en una Tokio noventera, y otro en un entorno pseudo-medieval—, por lo que todo apunta a que se trata únicamente de un gesto simbólico.

Más allá del guiño, “The Reze Arc” ha demostrado que “Chainsaw Man” sigue siendo un fenómeno imparable. La película, basada en el arco de “Bomb Girl” del manga, expande el caos y el drama de Denji al introducir a Reze, una misteriosa joven que pondrá a prueba su corazón y su humanidad. El éxito ha sido rotundo: la cinta debutó con puntuación perfecta en Rotten Tomatoes y se posicionó como número uno en la taquilla estadounidense durante su primer fin de semana.

Con este pequeño homenaje, MAPPA parece recordarle al público que, aunque los titanes hayan caído, su espíritu sigue vivo en nuevas obras que buscan desafiar los límites del anime. Y si algo queda claro, es que “Chainsaw Man” —con su violencia estilizada, sus emociones crudas y su capacidad de sorprender incluso en los detalles más pequeños— está destinado a ocupar su propio lugar entre los grandes del género.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.