El 31 de julio de 2025 se estrenó “Corazón de cristal”, una serie donde el romance y la música son los protagonistas. Debido a que los diez episodios llegaron en bloque el mismo día de su lanzamiento, los amantes de los dramas japoneses se preguntan si tendrá una segunda temporada en Netflix. Conoce la respuesta en los siguientes párrafos.

La trama sigue a Akane Saijo, una universitaria que aspira convertirse en una exitosa baterista, pero es expulsada de su banda. Cuando piensa que no tiene más opciones, conoce al brillante músico Naoki Fujitano, quien tras descubrir su talento la invita a unirse a su agrupación. Si bien, su vida cambia por completo, ¿podrá seguir persiguiendo sus sueños?

La serie es una adaptación de la novela Wakagi Mio. Está codirigida por Kakimoto Kensaku y Goto Kotaro, y coescrita por Tomoko Akutsu y Okada Mari.

El póster de "Corazón de cristal", serie japonesa basada en la obra "Glass Heart" de Mio Wakagi (Foto: Netflix)

¿RENOVARON O CANCELARON “CORAZÓN DE CRISTAL”?

Como ha pasado poco tiempo desde el estreno de la serie, Netflix aún no ha dado alguna noticia de renovación o cancelación de “Corazón de cristal” para una segunda temporada.

Quizá el gigante de streamieng está esperando unas semanas para pronunciarse al respecto, toda vez que verá cuánta aceptación en la audiencia está teniendo la producción japonesa; algo que no debe sorprendernos, pues siempre espera para conocer si llega a convertirse en la favorita del público y la cantidad de visualizaciones que está teniendo.

Yū Miyazaki asume el rol principal de Akane Saijo a lo largo de la serie "Corazón de cristal". Ella es una ambiciosa baterista que pierde su lugar en una banda. Sin embargo, cuando un brillante músico la incluye en su nuevo grupo, su vida da un giro apasionado (Foto: Netflix)

PERO ¿ES POSIBLE UNA SEGUNDA TEMPORADA?

Aunque no revelaremos spoilers para no arruinarte el final o quizá aún no la has visto pero está en tu lista, lo único que podemos decir es que habría material para dar luz verde a una segunda entrega de “Corazón de cristal”.

Y es que muchos se preguntan cómo será la vida de uno de los protagonistas luego que le detectaron un tumor. ¿Esto influirá en la banda y en su vida amorosa? No sólo ello, pues un antagonista regresaría para vengarse del grupo al haber sido expuesto ante la gente.

