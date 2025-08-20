La trilogía romántica “Culpables” que conquistó a millones de fans llega a su final. “Culpa nuestra”, dirigida por Domingo González, será el cierre de la historia de Noah y Nick, personajes interpretados por Nicole Wallace y Gabriel Guevara. Conoce la fecha para su estreno mundial en Prime Video.

Tras los éxitos globales de “Culpa mía” y “Culpa tuya”,—esta última, la película original internacional más vista en su estreno en Prime Video—la plataforma y la producción apuestan por un cierre épico de la saga, que emocione y despida a una generación de espectadores que encontró, en los libros y la pantalla, un espejo de pasiones, dudas y segundas oportunidades.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “CULPA NUESTRA EN AMAZON PRIME VIDEO?

Los seguidores de la saga “Culpables” puede marcar el calendario: el próximo 16 de octubre aterriza en todo el mundo “Culpa nuestra”, el desenlace cinematográfico basado en el exitoso best-seller de Mercedes Ron. Se lanzará simultáneamente en 240 países, territorios y zonas, confirmando el fenómeno global del romance hispano.

¿DE QUÉ TRATA “CULPA NUESTRA”?

El corazón de la historia sigue latiendo a través de Nick (Gabriel Guevara) y Noah (Nicole Wallace), quienes se reencontrarán en la boda de Jenna y Lion. Su amor, marcado por rupturas y reencuentros, enfrentará el desafío más grande: la incapacidad de Nick para perdonar y la nueva vida laboral de Noah fuera del universo adolescente. ¿Es posible que el amor, tras todo lo vivido, logre vencer el rencor y darles una segunda oportunidad?

En “Culpa nuestra" Noah y Nick se reencontrarán en la boda de sus amigos Jenna y Lion (Foto: Amazon Prime Video)

Novedades sobre el elenco

La película, dirigida y escrita por Domingo González y Sofía Cuenca, contará además con el regreso de Marta Hazas, Iván Sánchez, Victor Varona, Eva Ruiz, Goya Toledo, Gabriela Andrada, Álex Béjar, Javier Morgade, Felipe Londoño y la incorporación de Fran Morcillo como Simón.

"Culpa nuestra” se emitirá el 18 de octubre 2025 en Amazon Prime Video (Foto: Amazon Prime Video)

TRÁILER DE “CULPA NUESTRA ”

Las primeras imágenes y teasers prometen reavivar la emoción y elevar las expectativas para un desenlace que promete fuertes emociones y cierre de ciclos.

