“Dan Da Dan” es un anime singular. Aborda temas sobrenaturales, que van desde fantasmas hasta extraterrestres, pero aún tiene tiempo para construir un triángulo amoroso entre adolescentes nada normales. Es decir, la serie puede definirse como una comedia romántica sobrenatural -que tiene hasta un gato que habla pero que en realidad es un yokai milenario, además de una anciana que parece la hermana mayor de su nieta. También es el anime del año.

Con algunas semanas más por delante antes de concluir su primera temporada, “Dan Da Dan” estrenará este jueves 28 de noviembre su capítulo número 9, que continuará la batalla de Okarun, Momo y Aira contra los alienígenas conocidos como serpoianos, que están de vuelta con la misión de robarle sus poderes al elemento masculino del equipo.

¿Qué tiene de especial este episodio? Pues mostrará la magnitud de la transformación de Aira tras absorber el aura de la Sedosa Acrobática. Además, Okarun y Momo tienen una conversación pendiente. O al menos un malentendido que resolver.

“Dan Dan Dan” está basado en el manga del mismo nombre, escrito e ilustrado por Yukinobu Tatsu y publicado desde abril de 2021 por Shonen Jump+. Además, ha sido desarrollado por Science SARU, el mismo estudio detrás “Scott Pilgrim Takes Off” y “Devilman Crybaby”. El anime es emitido semanalmente por Crunchyroll y Netflix a nivel mundial.

Esta es la transformación de Aira (Foto: Dan Da Dan / Science SARU)

¿CUÁNDO SERÁ ESTRENADO “DAN DAN DAN” - EPISODIO 9?

Titulado ‘¡Fusión! ¡Serpi, demonio de Dover, Nessie!’ (‘Merge! Serpo Dover Demon Nessie!’, en inglés), el capítulo 9 de “Dan Da Dan” será lanzado este jueves 28 de noviembre a nivel mundial, con subtítulos y determinados doblajes, en las distintas plataformas que tienen los derechos de distribución del anime: Crunchyroll, Netflix y Hulu.

Okarun es el objetivo de unos invasores extraterrestres (Foto: Dan Da Dan / Science SARU)

¿A QUÉ HORA SERÁ LANZADO “DAN DAN DAN” - EPISODIO 9?

El capítulo 9 del anime será estrenado originalmente en Japón, a las 12:26 am, para luego llegar al público internacional desde las 9:00 am (hora del Pacífico), 11:00 am (hora del centro) o 12:00 pm (hora del este).

Por país, el horario es el siguiente:

México: 10:00 am

Perú, Colombia y Ecuador: 11:00 am

Bolivia, Venezuela y Paraguay: 12:00 pm

Argentina, Chile, Uruguay y Brasil: 1:00 pm

Reino Unido: 4:00 pm

España: 5:00 pm

En el caso de Estados Unidos:

California: 8:00 am

Arizona: 9:00 am

Illinois y Texas: 10:00 am

Nueva York y Pensilvania: 11:00 am

¿DÓNDE VER EL EPISODIO 9 DE “DAN DA DAN”?

Aquí te dejo los enlaces oficiales de cada plataforma de streaming que habilitará el nuevo capítulo de “Dan Da Dan”:

Para ver el anime debes estar suscrito a cualquiera de estos servicios de streaming según tu país de residencia.

¿QUÉ PASARÁ EN EL CAPÍTULO 9 DE “DAN DA DAN”?

De acuerdo con la sinopsis del episodio, “Aira ha despertado los poderes de la Sedosa Acrobática que están dentro de ella. Se une a la batalla contra los extraterrestres junto con Momo y Okarun”.

La Sedosa Acrobática fue un fantasma que estaba atado a Aira, que decidió traspasarle su aura para salvarle la vida, quizá sin saber que de este modo también estaría cediéndole sus poderes. Aira ahora es como Okarun. Un híbrido entre humano y demonio. Ahora tiene la oportunidad de devolverle el favor y salvarlo como él ha hecho más de una vez.

Los serpoianos fueron una de las amenazas del primer episodio de “Dan Da Dan”, aunque esa vez solo querían el miembro viril de Okarun. Ahora quieren arrebatarle los poderes que consiguió gracias a Turbo Abuela.

Por otro lado, ¿Okarun podrá explicarle a Momo que no besó a Aira y que todo se trató de un malentendido?

Los serpoianos volvieron por Okarun (Foto: Dan Da Dan / Science SARU)

AVANCE DE DAN DA DAN - EPISODIO 9

¿CUÁNTOS EPISODIOS TENDRÁ “DAN DA DAN”?

La primera temporada de “Dan Da Dan” constará de 12 episodios.