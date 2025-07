Yuu Ayase lucha por estar a la altura del legado de su difunta madre, una famosa actriz. Cuando es acogido por la adinerada familia Mikadono debe convivir con tres talentosas hermanas, que poco a poco se empiezan a encariñar con él en “Dealing with Mikadono Sisters Is a Breeze” (“Mikadono San Shimai wa Angai, Choroi” en su idioma original), anime serie de manga japonesa escrita e ilustrada por Aya Hirakawa. ¿Cuándo se estrenará en Crunchyroll?

Tadahito Matsubayashi (director de episodios de “VINLAND SAGA”) se encarga de la dirección del anime en el estudio P.A. Works, con Yusuke Inoue (director de animación de “Skip and Loafer”) proporcionando los diseños de personajes.

El opening de “Dealing with Mikadono Sisters Is a Breeze” es el tema “Kimi ni Fusawashii Kiseki” (“El milagro que te mereces”), interpretado por Nichiyoubi no MAISONdes con la vocalista Rei. “¡Grabé esta canción con una voz alegre en mente!”, contó Rei. “Me divertí cantando con diversas expresiones. La palabra clave de la obra es ‘Itterasshai’, así que presten atención también a eso”.

Yurina Amami le da voz a Kazuki Mikadono y Minami Hinata le da voz a Yuu Ayase en el anime "Dealing with Mikadono Sisters Is a Breeze" (Foto: PA Works)

¿DE QUÉ TRATA “DEALING WITH MIKADONO SISTERS IS A BREEZE”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Crunchyroll, “Dealing with Mikadono Sisters Is a Breeze”, “sigue a Yu Ayase, a quien la familia Mikadono acoge después de la muerte de su madre, una popular actriz. Ayase, que ya lucha por estar a la altura del legado de su madre, ahora está rodeada de tres hermanas prodigio: la actriz Kazuki, la artista marcial Nico y la jugadora de shogi Miwa. Las tres chicas comienzan a desarrollar sentimientos por Ayase y por supuesto que se desata el caos.”

Por lo que he visto en el tráiler, las tres hermanas no reciben de la mejor manera al nuevo estudiante, pero al descubrir que Ayase ahora es parte de su familia reaccionan peor. No obstante, no tardan en adaptarse a la nueva situación y a acercarse al protagonista.

¿CÓMO VER “DEALING WITH MIKADONO SISTERS IS A BREEZE”?

“Dealing with Mikadono Sisters Is a Breeze” se estrenará el miércoles 9 de julio de 2025 en Crunchyroll, por lo tanto, para ver el nuevo anime solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

Crunchyroll se encarga de la distribución en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio y la CEI.

TRÁILER DE “DEALING WITH MIKADONO SISTERS IS A BREEZE”

ACTORES DE VOZ Y PERSONAJES DE “DEALING WITH MIKADONO SISTERS IS A BREEZE”

Minami Hinata le da voz a Yuu Ayase

Yurina Amami le da voz a Kazuki Mikadono

Aoi Koga le da voz a Niko Mikadono

Yoshino Aoyama le da voz a Miwa Mikadono

Masaya Matsukaze le da voz a Mikadono’s father

Ai Kayano le da voz a Subaru Ayase

Kazuki Mikadono, Yuu Ayase, Niko Mikadono y Miwa Mikadono en el anime "Dealing with Mikadono Sisters Is a Breeze" (Foto: PA Works)

