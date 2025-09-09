Si eres fan de “Demon Slayer”, seguro ya sabes que se viene uno de los estrenos más esperados del año: “Demon Slayer: Infinity Castle”. Lógicamente estás contando los días, porque no solo es la primera película de una trilogía épica, sino que será el inicio del desenlace definitivo para Tanjiro y el Cuerpo de Cazadores de Demonios. No habrá más temporadas después de esto, así que lo que viene es grande.

Esta nueva entrega, producida por el aclamado estudio de animación Ufotable y distribuida globalmente por Crunchyroll y Sony Pictures Entertainment, adaptará el arco final del manga original de Koyoharu Gotōge. La acción, las emociones y los combates más intensos están a punto de llegar a la gran pantalla. Y lo mejor es que ya tenemos fecha y detalles confirmados para cada país.

Akaza es un demonio clave que aparece en la película "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

¿CUÁNDO SE ESTRENA “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

En Japón, “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle” se estrenó el 18 de julio de 2025, y desde entonces los fans del resto del mundo han estado esperando nuestro turno. Y te tengo una buena noticia: el estreno internacional comienza este mismo mes de septiembre y falta muy poco. En muchos países de Latinoamérica y Europa la fecha oficial es el 11 de septiembre de 2025, mientras que otros territorios la recibirán unos días después.

11 de septiembre: México, Colombia, Chile, Perú, Argentina, Brasil, Venezuela, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Bolivia, República Dominicana y el Caribe. También se suma España en algunas ciudades, además de países en Asia, Medio Oriente y Europa del Este.

México, Colombia, Chile, Perú, Argentina, Brasil, Venezuela, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Bolivia, República Dominicana y el Caribe. También se suma España en algunas ciudades, además de países en Asia, Medio Oriente y Europa del Este. 12 de septiembre: Reino Unido, Nigeria, Turquía, Sudáfrica, Polonia, Noruega, Finlandia, Estados Unidos, Canadá.

Reino Unido, Nigeria, Turquía, Sudáfrica, Polonia, Noruega, Finlandia, Estados Unidos, Canadá. 17 de septiembre: Francia, Bélgica, Luxemburgo.

Francia, Bélgica, Luxemburgo. 25 y 26 de septiembre: Alemania, Suiza y Austria.

¿DÓNDE VER LA PELÍCULA?

La película se estrenará exclusivamente en cines, y no estará disponible en streaming por ahora. Crunchyroll y Sony han apostado por un estreno global en salas, incluyendo formatos premium como IMAX, y versiones tanto subtituladas como dobladas en español latino y castellano. Lo ideal, sin duda, es verla en pantalla grande para disfrutar de toda la animación brutal de Ufotable.

Para encontrar tu cine más cercano con funciones disponibles, te recomiendo revisar los sitios oficiales de tu cadena de cines o en el portal de Crunchyroll Movies , donde también publican los links de preventa.

Doma en una escena de la película "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

¿DE QUÉ TRATA “INFINITY CASTLE”?

Esta primera película de la trilogía adaptará la parte más intensa del manga: la llegada del Cuerpo de Cazadores de Demonios al Castillo del Infinito, una dimensión creada por el mismísimo Muzan Kibutsuji.

Tanjiro, Inosuke y Zenitsu, junto a los Hashira, son arrastrados a esta fortaleza sobrenatural, donde comenzará la guerra definitiva entre humanos y demonios. Veremos combates épicos, sacrificios emocionales y enfrentamientos que llevamos años esperando. De hecho, ya está confirmado que en esta película Shinobu Kocho se enfrentará a Doma, uno de los Doce Kizuki.

