A estas alturas del partido para nadie es un secreto todo lo que está consiguiendo “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”. Lo que comenzó como un anime prometedor, se transformó rápidamente en una realidad y fenómeno global, impulsado por una animación impecable, una historia profunda y personajes que simplemente te roban el corazón. Y esto se ha potenciado muchísimo más con “Infinity Castle”, película estrenada en 2025 que marcó el inicio del final de la franquicia.

La primera parte de esta nueva saga cinematográfica de tres producciones no solo cumplió las expectativas, las superó con creces. De hecho, se convirtió en el mayor éxito de taquilla en la historia del cine japonés, lo cual no es poca cosa. Pero si ya la viste en cines, seguramente ya estás pensando en lo que viene: “Infinity Castle Parte 2”. Y con todas las pistas que tenemos sobre la mesa hay razones de sobra para considerar que podríamos tener noticias más pronto de lo que creíamos.

Akaza es el villano principal de la película "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

¿CUÁNDO SE CONOCERÍA EL ESTRENO DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE PARTE 2”?

Ya se confirmó oficialmente que el 21 de diciembre de 2025, “Demon Slayer” tendrá una participación especial en el Jump Super Stage de la Jump Festa 2026, uno de los eventos más esperados por los fans del anime y el manga.

En este escenario especial, el equipo detrás de “Kimetsu no Yaiba” promete revelar información crucial sobre el futuro de la franquicia, incluyendo, aparentemente, la esperada fecha de estreno de Infinity Castle Parte 2.

En términos prácticos, durante ese evento no solo podría anunciarse la fecha de lanzamiento, sino también presentarse una nueva imagen clave promocional de la próxima película. Estas revelaciones son importantes porque no solo muestran el tono y estilo visual de la cinta, sino que también suelen anticipar detalles de la trama o personajes clave.

¿POR QUÉ TANTA EXPECTATIVA?

“Demon Slayer” ya no es solo una serie japonesa más del montón. Estamos hablando de una producción que ha redefinido la forma en la que el anime se presenta a nivel mundial. Por eso, la revelación de la fecha de “Infinity Castle Parte 2” no es un simple anuncio: es un momento que millones de fans alrededor del mundo están esperando con ansias.

Además, después del impactante final de la Parte 1 con Akaza, todos queremos saber cómo continuará la historia en el “Castillo Infinito”, uno de los arcos más oscuros y visualmente intensos del manga original de Koyoharu Gotouge.

"Demon Slayer: Infinity Castle" se ha convertido en un fenómeno global de los cines en este 2025 (Foto: Ufotable)

¿SERÁ EL FIN DE “DEMON SLAYER”?

Aunque ahora todas las miradas están puestas en la segunda parte de esta saga, también hay rumores de que Ufotable, el estudio encargado de la animación, podría estar trabajando en nuevos proyectos relacionados con el universo de “Demon Slayer”. Esto sería algo normal porque, cuando una franquicia tiene este nivel de éxito, expandirla es casi inevitable.

Tal vez veamos spin-offs, adaptaciones especiales o incluso proyectos completamente originales con algunos de los personajes más populares. Es algo que muchos fans ya esperan con los brazos abiertos.

