La fiebre por “Demon Slayer” alcanzó un nuevo nivel con el estreno de “Infinity Castle”, una cinta que no solo está rompiendo récords en Japón y Occidente, sino que amenaza con convertirse en un fenómeno sin precedentes en la historia del anime. Con una mezcla de animación impecable, batallas épicas y la promesa de llevar a Tanjiro a su enfrentamiento más decisivo, la película ya se perfila como uno de los grandes eventos cinematográficos de 2025.

Nadie que conozca el impacto de esta saga se sorprende de su éxito. “Infinity Castle” llega como secuela de “Mugen Train”, la anterior cinta que ya había hecho historia como la más taquillera del anime. Cuatro años después de aquel hito, la expectación solo creció y hoy el público mundial es testigo de cómo “Demon Slayer” continúa consolidándose como la franquicia más poderosa de la animación japonesa.

"Demon Slayer: Infinity Castle" se desarrolla a lo largo de 155 minutos de metraje (Foto: Sony Pictures Releasing)

EL SORPRENDENTE RÉCORD QUE PODRÍA CONSEGUIR “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”

Hasta la fecha, la película acumula más de 560 millones de dólares en taquilla global, superando los 506 millones logrados por “Mugen Train”. Lo más interesante es que todavía falta su lanzamiento en China, un mercado crucial que podría impulsar a “Infinity Castle” a convertirse en la primera cinta de anime en la historia en superar la barrera de los mil millones de dólares .

El camino hacia China, sin embargo, no ha sido sencillo. Las restricciones de estrenos extranjeros y los filtros de censura siempre representan un obstáculo. De hecho, “Mugen Train” nunca llegó oficialmente a las salas chinas debido a retrasos y controversias externas. Pero esta vez la historia es distinta: “Infinity Castle” tiene programado su estreno el 8 de octubre, una fecha que los analistas consideran clave para romper todos los récords conocidos en el género.

Si logra alcanzar esa cifra mágica, “Demon Slayer: Infinity Castle” se unirá a un club de élite: apenas 58 películas en la historia del cine han conseguido superar los mil millones de dólares. Lo sorprendente es que, a diferencia de producciones de Hollywood con presupuestos de 200 millones o más, esta superproducción de anime costó apenas 20 millones. Un contraste que resalta aún más la magnitud de su logro.

LA CLASIFICACIÓN R DE LA PELÍCULA AÑADE OTRO MATIZ A SU ÉXITO

Solo “Deadpool & Wolverine” y “Joker” han alcanzado cifras similares dentro de ese grupo restringido de cintas para adultos. Si el público chino responde con el mismo entusiasmo que lo hizo con “Avengers: Endgame”, el filme de Tanjiro podría incluso superar los 1.190 millones de dólares, escalando posiciones entre las más taquilleras de todos los tiempos.

El potencial en China no es casualidad. “Demon Slayer” es uno de los animes más populares en la región desde 2019, cuando su primera temporada se coronó como la favorita en plataformas locales como Bilibili. La colaboración cultural entre Japón y China en torno al anime ha fortalecido aún más su alcance, garantizando una base de fanáticos ansiosa por vivir en pantalla grande la batalla definitiva de Tanjiro y Nezuko.

Eso sí, destronar a la animación más taquillera de China, “Ne Zha 2″, con sus 2.200 millones de dólares, parece una meta inalcanzable por ahora. Aun así, la primera parte de “Infinity Castle” es apenas el inicio: con dos secuelas en camino, la posibilidad de escalar aún más alto en la taquilla internacional es real. El desenlace de esta trilogía podría convertirse en un evento cinematográfico comparable al fenómeno de “Endgame”.

Lo cierto es que más allá de cifras y récords, “Demon Slayer: Infinity Castle” confirma algo: el anime ya no es un nicho, sino un motor global de la industria del entretenimiento. Con un presupuesto modesto, una historia cargada de emociones y un fandom leal, la saga está escribiendo un nuevo capítulo en la historia del cine.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.