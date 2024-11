La fuerza militar del rey Gomah continúa buscando a Gokú, pero el saiyajin no parece muy preocupado. De hecho, el principal foco de atención de “Dragon Ball Daima” es, esta vez, el collar que usan Panzy y el resto de habitantes del Tercer Mundo Demoníaco.

¿Para qué sirve este collar? Por lo visto hasta ahora, es una forma de mantener controlada a la población. Hasta la realeza usa el dispositivo que los identifica como residentes de este mundo que parece subyugado no solo al Primer Mundo Demoníaco, sino también al Segundo.

¿El Tercer Mundo Demoníaco pasó a ser humillado de esta forma con el ascenso de Gomah al poder? Se sugiere que sí, que Dabura, el anterior rey, ha sido descrito hasta ahora como un gobernador razonable. Se entiende entonces la intención de Kadan, el padre de Panzy, de derrocar al rey supremo.

“Dragon Ball Daima” es el más reciente spin-off de “Dragon Ball”, desarrollado por Toei Animation y Shueisha. También es el último trabajo en vida de Akira Toriyama. La trama tiene lugar antes de “Dragon Ball Super”, poco después de la batalla contra Majin Buu, e introduce al Reino Demoníaco al canon, con un Gokú pequeño al igual que en “Dragon Ball GT”.

Gokú es la persona más buscada del Reino Demoníaco (Foto: Dragon Ball Daima / Toei Animation)

¿CUÁNDO SERÁ EMITIDO EL EPISODIO 7 DE “DRAGON BALL DAIMA”?

Titulado oficialmente ‘Collar’, el capítulo 7 de “Dragon Ball Daima” será emitido este viernes 22 de noviembre, primero en Japón, luego con subtítulos en el resto del mundo.

¿A QUÉ HORA ESTARÁ DISPONIBLE EL EPISODIO 7 DE “DRAGON BALL DAIMA”?

El nuevo episodio de “Dragon Ball Daima” estará disponible en Crunchyroll en los siguientes horarios por país:

México, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica: 11:00 am

Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 12:00 pm

Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana: 1:00 pm

Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: 2:00 pm

España: 7:00 pm

En el caso de Estados Unidos:

California: 9:00 am

Texas e Illinois: 11:00 am

Nueva York, Florida, Pensilvania y Ohio: 12:00 pm

¿DÓNDE VER EL EPISODIO 7 DE “DRAGON BALL DAIMA”?

“Dragon Ball Daima” es emitido semanalmente por Crunchyroll. También por Netflix y Max fuera de Japón, aunque con una semana de retraso.

Para ver cada episodio del anime debes estar suscrito a cualquiera de estas plataformas de streaming.

¿QUÉ PASARÁ EN EL EPISODIO 7 DE “DRAGON BALL DAIMA”?

Gokú, Shin y compañía continúan su viaje en dirección al rey Gomah, al tiempo que buscan las Esferas del Dragón del Reino Demoníaco, aunque apenas están en el punto de partida. Por lo pronto, buscarían la forma de quitarle el collar a Panzy mientras esquivan a los soldados del emperador.

Por otro lado, Shin está tomando muchas precauciones con Glorio. No confía en él. Y no debería hacerlo. Ya sabemos que el majin realmente trabaja para la Dra. Arinsu. Además, no es ningún debilucho.

AVANCE DEL EPISODIO 7 DE “DRAGON BALL DAIMA”

¿CUÁNTOS EPISODIOS TENDRÁ “DRAGON BALL DAIMA”?

La primera temporada de “Dragon Ball Daima” contará con al menos 20 capítulos.

¿Qué significarán estas ruinas en el nuevo episodio de "Dragon Ball Daima"? (Foto: Toei Animation)