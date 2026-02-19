CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de los eventos de la tercera temporada de “El agente nocturno” (“The Night Agent” en su idioma original), en la que Peter Sutherland (Gabriel Basso) finalmente descubrió la identidad del agente de inteligencia Jacob Monroe (Louis Herthum) y su participación real en el financiamiento del atentado contra el vuelo PIMA 12, los fanáticos de la serie de Netflix creada por Shawn Ryan, se preguntan si Peter emprenderá una nueva misión en una cuarta entrega. A continuación, te comparto lo que se sabe al respecto.

Tras colaborar con Monroe, Peter participa en todas las misiones relevantes que pueda para asegurar otra llamada del hombre que él conoce como el “traficante de información” con la esperanza de poder atraparlo. Cuando consigue localizar a un fugitivo que robó información clasificada, Jacob se vuelve a poner en contacto y exige a Jay Batra (Suraj Sharma) a cambio de datos sobre elementos corruptos.

“El agente nocturno” está seguro de que Monroe está detrás de todo, y que el presidente Richard Hagan (Ward Horton), podría estar involucrado. En medio de su investigación, se une a la periodista Isabel De León (Génesis Rodríguez) y a su nuevo compañero Adam (David Lyons). Pero la verdad no resulta sencilla de exponer y los implicados hacen lo posible por silenciarlos.

Peter Sutherland (Gabriel Basso) evita que asesinen a Jay Batra (Suraj Sharma) en la tercera temporada de "El agente nocturno" (Foto: Netflix)

“EL AGENTE NOCTURNO” ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Aunque Netflix aún no ha confirmado una cuarta temporada de “The Night Agent”, el creador de la serie, productor ejecutivo y showrunner Shawn Ryan reveló que su equipo de escritores ya está trabajando arduamente en nuevos capítulos de la exitosa serie de acción y espionaje.

“La temporada 4 aún no se ha reanudado oficialmente, pero hace un tiempo, en el año 2025, contrataron discretamente una sala de guionistas”, indicó Ryan a Deadline. “Llevamos un tiempo trabajando en la trama. Tenemos algunos guiones y estamos avanzando. Creo que, por el crédito fiscal, ya saben que hay una fecha límite para empezar a rodar; ahora mismo tenemos tiempo”.

Por supuesto, aún no hay fecha de estreno de la nueva temporada de “El agente nocturno”, pero por la declaración de Ryan los fans no tendrían que esperar mucho para ver la siguiente misión de Peter Sutherland. De hecho, aseguró que si reciben luz verde, están listos para empezar.

“Creo que Netflix se preocupa por sus espectadores y está buscando formas de minimizar el tiempo entre las temporadas de sus programas más exitosos”, agregó el creador de la popular serie.

Por lo pronto, solo queda esperar la respuesta oficial de Netflix, que suele tomarse algunas semanas para evaluar la reacción de la audiencia. Para renovar una producción, la plataforma de streaming de la N roja evalúa la tasa de abandono y la tasa de finalización.

Jacob Monroe (Louis Herthum) revela sus secretos cerca del final de la tercera temporada de "El agente nocturno" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 3 DE “EL AGENTE NOCTURNO”?

La tercera temporada de “La agente nocturno” está disponible en Netflix desde el 19 de febrero de 2026, por lo tanto, para ver los nuevos episodios del thriller de acción solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

