Aunque el trato con el agente de inteligencia Jacob Monroe (Louis Herthum) salvó miles de vidas, Peter Sutherland (Gabriel Basso) no puede evitar sentirse culpable por no poder capturar al hombre que llama "traficante de información". Por eso, en la tercera temporada de "El agente nocturno" ("The Night Agent" en su idioma original) participa en varias misiones relevantes con la esperanza de recibir la llamada del sujeto y poder capturarlo de una vez por todas. Cuando persigue a un fugitivo que robó información clasificada, finalmente sucede lo que tanto esperaba. Pero ese solo es el inicio de su nueva misión. ¿Qué pasó con Peter? ¿Consigue su objetivo?

Luego de evitar que Jay Batra (Suraj Sharma), analista junior de la FinCEN que escapó a Estambul luego de asesinar a su supervisor, Benjamin Wallace (Michael Masini) y robar información clasificada, sea asesinado por un grupo de sicarios, Peter se entera de ese caso está relacionado con el atentado contra el vuelo PIMA 12, perpetrado por Raúl Zapata y su grupo terrorista, el LFS.

Jay descubrió el atentado antes de que sucediera debido a las transacciones irregulares de una red estadounidense a la billetera de criptomonedas que podría pertenecer a Zapata. Cuando alertó a su jefe, este lo obligó a guardar silencio e intentó destruir la evidencia. No obstante, Jay conservó algunos documentos que compartió con Isabel De León (Génesis Rodríguez), reportera de The Financial Register. Mientras ella investiga por su cuenta su jefe es asesinado misteriosamente.

Isabel De León (Génesis Rodríguez) y Peter Sutherland (Gabriel Basso) se unen para encontrar a Jay en la tercera temporada de "El agente nocturno" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 3 DE “EL AGENTE NOCTURNO”?

Luego de hablar con Jay, “El agente nocturno” acepta el trato de Monroe: entregar al analista a cambio de información sobre agentes corruptos. Aunque el plan es tenderle una trampa a Jacob, el sujeto resulta más astuto y provoca una explosión que cobra la vida de su jefa Catherine Weaver (Amanda Warren). Peter no solo pierde a su jefa, también a Jay, quien continúa con vida, pero debe trabajar para Monroe.

Sin más puntos que seguir, Peter se une a Isabel, quien empieza a confiar en el agente luego de que evita que el asesino anónimo (Stephen Moyer) la atrape. Al parecer fue contratado por Monroe para eliminar a todos los que puedan exponer el caso. Dicho hombre los sigue hasta un exclusivo salón de caza en el que el agente y la periodista hablan con un congresista para conseguir información.

El asesino ataca, asesina al congresista y la situación se vuelve crítica, pero Adam (David Lyons), el nuevo compañero de Peter y amigo de la milicia del presidente Richard Hagan (Ward Horton), llega justo a tiempo para evitar una desgracia. Desde ese momento, los tres trabajan en equipo para descubrir la verdad y a los culpables antes de que se produzca otro atentado.

En tanto, la agente del Servicio Secreto Chelsea Arrington (Fola Evans-Akingbola), que trabaja en la Casa Blanca directamente con la Primera Dama Jenny Hagan (Jennifer Morrison), lidia con una extraña situación: el mayordomo Henry Mott (Steven Robertson) atacó a Jenny y Chelsea se vio obligada a dispararle. Lo extraño es que la esposa del presidente no dio la alerta a tiempo, aseguró que el hombre tenía un arma y escondió el teléfono del empleado. Además, en el comunicado oficial se expuso se mencionó a Arrington. ¿La Primera Dama tiene algo que ocultar? ¿Está involucrada?

Jacob Monroe (Louis Herthum) es asesinado por ordenes del presidente Hagan en la tercera temporada de "El agente nocturno" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE LA TEMPORADA 3 DE “EL AGENTE NOCTURNO”?

¿Quién financia los ataques terroristas?

Todo apunta a que se trata de Monroe, pero en realidad no es él quien financia directamente los ataques terroristas. “El agente nocturno” solo descubre la identidad de Jacob cuando Isabel se reúne con él para conseguir información. Ella recurre a Monroe porque es su padre y necesita confrontarlo por los delitos de los que lo acusan. Monroe asegura que no está detrás todo y promete asegurarse de la protección de su hija. Sin embargo, cuando habla con Freya Myers (Michaela Watkins), banquera de Walcott Capital, ella rechaza su oferta.

En tanto, Isabel descubre que Jay está en la casa de su padre y se comunica con Peter para pedirle ayuda. Debido a que clonó el teléfono de la periodista, el mensaje también lo recibe el asesino, que no tarda en llegar para eliminar a todos. Los protagonistas logran escapar, pero el asesino busca a Monroe, quien recupera los documentos que revelan sus actividades y expone a los involucrados. Gracias a Peter, Monroe evita la muerte, pero el agente termina en poder del asesino, que fue enviado por Freya, que trabaja para criminales como Zapata.

¿Cuál es el papel del Presidente y la Primera Dama?

Jenny Hagan hizo un trato con Monroe para asegurar la victoria de su esposo. La Primera Dama accedió a proporcionar acceso a los informes diarios presidenciales, pero al descubrir la investigación en contra de Jacob, decide detenerse. No obstante, el mayordomo que se encargaba de llevar la información no quería parar, ya que necesitaba el dinero para el tratamiento de su hijo enfermo. Por eso se produjo el altercado en el que intervino Chelsea.

Cuando Jenny habla con su esposo al respecto y se dan cuenta de que sus negocios ilegales quedarán al descubierto, el presidente Hagan le ordena a Adam asesinar a Monroe. Adam se limita a seguir las indicaciones y aprovecha que el hombre está bajo su custodia para fingir un suicidio.

¿Qué pasó con Peter y su misión?

A pesar de la muerte de Monroe, los protagonistas logran acceder a su disco duro y obtener la información que necesitan para exponer a los involucrados. Para publicar el reportaje, Isabel necesita las declaraciones de Freya, quien se niega a hablar. No obstante, cuando el presidente envía a su equipo a eliminarla, cambia de opinión. Peter se encarga de ponerla a salvo, lo que implica enfrentarse a Adam, quien sigue la órdenes Hagan.

Cuando Peter y Adam se enfrentan, el agente le pide a Adam que deje de seguir órdenes y que se de cuenta de que Hagan ya no es su amigo sino un funcionario corrupto. Freya llega sana y salva para brindar su declaración y señala a la familia presidencial. Sin embargo, Hagan a sí mismo y a su esposa antes de su condena en el Senado. En tanto, Freya se convierte en la víctima del asesino que contrató. No se revela la identidad de ese hombre.

Al final de la tercera temporada de “El agente nocturno”, Peter finalmente se toma vacaciones. Pero su jefe le promete emocionantes posibilidades a su regreso, eso incluye un compañero. Según el creador Shawn Ryan ese “pretende ser el punto de partida para la cuarta temporada”.

Richard Hagan (Ward Horton) se indulta junto a su esposa Jenny Hagan (Jennifer Morrison) al final de la tercera temporada de "El agente nocturno" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 3 DE “EL AGENTE NOCTURNO”?

La tercera temporada de “La agente nocturno” está disponible en Netflix desde el 19 de febrero de 2026, por lo tanto, para ver los nuevos episodios del thriller de acción solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

