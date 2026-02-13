CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. A pesar de la pelea contra Amparo ‘La Gallega’ Vilches (Ana Rujas) al final de la primera entrega de “En el barro” (“In the Mud” en inglés), Gladys Guerra de Borges (Ana Garibaldi) recupera su libertad. Sin embargo, en la segunda temporada de la popular serie argentina de Netflix vuelve a cometer un error y regresa a La Quebrada, donde todo ha cambiado. Aunque Gladys no quiere problemas, diferentes factores la obligarán a enfrentar a la nueva líder, la Gringa Casares (Verónica Llinás).¿Quién logrará imponerse? ¿Qué pasó con la Zurda (Lorena Vega) y con las otras reclusas principales?

Gladys no soporta la vida miserable que tiene tras salir de prisión. Intenta seguir los consejos de Miguel ‘Pastor’ Palacios (Juan Minujín), pero no puede evitar involucrarse en el tráfico de drogas. Alguien la traiciona y vuelve a La Quebrada, donde descubre que la Gallega no volvió después de ser trasladada al hospital, Piquito (Juana Molina) y Cleo (María Becerra) fueron trasladadas a otro centro penitenciario luego de asesinar a Rosetta y a la China, respectivamente.

Gladys intenta mantenerse alejada de los problemas, pero eso es imposible. La Gringa, quien ahora controla el negocio de la Zurda, la presiona para trabajar para ella. Sergio Antín (Gerardo Romano) le advierte que no se convierta en una molestia para la nueva directora, Beatriz Lanteri (Inés Estévez). Pero lo peor es que Aquino (Osmar Nuñez) secuestra a su nieto Juan Pablo para recuperar lo que se perdió en el negocio que salió mal.

La Gringa Casares (Verónica Llinás) controla La Quebrada, incluso el negocio de la Zurda, en la segunda temporada de la serie argentina "En el barro" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “EN EL BARRO”?

En la segunda temporada de “En el barro”, con el regreso de Gladys a la prisión, la Zurda tiene la esperanza de unirse contra la Gringa, pero la Borges está enfocada en recuperar a su nieto. Después de que Soledad ‘Solita’ Rodríguez (Camila Peralta) le pide ayuda para evitar que descubran que ella y su novia Nicole García (Eugenia ‘La China’ Suárez) asesinaron a Sabina para evitar que exponga su amorío a la Gringa, que considera a Nicole de su propiedad, ella acepta para luego cobrar el favor.

En la siguiente salida de las chicas de la Zurda para robar a turistas incautos, recluta a Soledad y Nicole para secuestrar a Julián, el hijo de Aquino. Gladys planea hacer lo mismo que Mario Borges hizo en el “El marginal”: secuestrar a Julián y esconderlo en la prisión para utilizarlo como moneda de cambio.

Por otro lado, Yael Rubial (Carolina Ramírez) recayó en las drogas luego de dar en adopción a su hija Brisa, y empeoró tras la muerte de Sabina, su pareja y la que la ayudaba a conseguir drogas. Incluso trata de suicidarse. En tanto, la Zurda sospecha de los planes ocultos de Gladys y busca la primera oportunidad para destronar a la Gringa, quien tiene dos puntos débiles: su “novia” Nicole y su hija Nieves.

Pero sus dos debilidades se ponen en su contra. Nieves porque su madre ordena asesinar a su novio y Nicole está cansada de los maltratos de la Gringa, además ahora colabora con Gladys y está dispuesta a traicionarla. Todo esto sumado a las jugadas de la Zurda, debilita el poder de la Gringa en la cárcel.

Nicole García (Eugenia ‘La China’ Suárez) está dispuesta a traicionar a la Gringa Casares en la segunda temporada de la serie argentina "En el barro" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “EN EL BARRO”?

Julián intenta escapar, pero no lo consigue. No obstante, Antín se entera de los planes de Gladys y decide sacar provecho. Evita el intercambio y toma el control de la situación. Sin más opciones, Gladys le pide ayuda a la Zurda, quien contacta a su esposo para recuperar al pequeño Juan Pablo. Lo consiguen y lo dejan al cuidado de Pastor Palacios.

En un último intento, Julián logra escapar, pero Antín se encarga de volver a enterrarlo para evitar que todo salga a la luz y resulte afectado. Incluso lo asesina y culpa a Gladys. para conseguir lo que desea, le ofrece a Aquino entregarle a Gladys en bandeja de plata. Pero antes la Borges debe lidiar con la Gringa, quien le tiende una trampa con ayuda de Yael.

¿Qué pasó con Gladys y el resto de las protagonistas?

La revuelta de la Zurda empieza en el momento preciso para evitar el final de Gladys. Luego de eliminar a las cómplices de la Gringa, la confrontan en el patio y la reducen utilizando a su hija. La Gringa se rinde, pero sus enemigas no perdonan y asesinan a Nieves. Mientras la Gringa llora por su hija, el resto la apuñala hasta asesinarla.

Antín evita que la Zurda lidie con las consecuencias, pero destituye a Beatriz Lanteri. Cuando todo parece volver a la normalidad y las chicas se preparan para otra “salida autorizada”, Gladys es trasladada sin aviso. Antín la lleva ante Aquino, quien busca vengar la muerte de su hijo. Por supuesto, Gladys niega la acusación de asesinato y señala a Sergio.

Aquino elige creerle a la protagonista de la segunda temporada de “En el barro” y primero asesina a Capece. Luego le pide a Gladys que elimine a Antín, quien termina herido y arrojado en una jaula de perros muy agresivos. Gladys regresa a La Quebrada, donde se respira un aire de tranquilidad. Pero eso probablemente no dure mucho.

Al final de la segunda temporada de “En el barro”, Beatriz retoma el puesto de directora. Yael le pide perdón a Gladys. La Zurda recupera el control de la prisión. Gladys se reúne con su nieto. Nicole y Soledad logran escapar. Piquito regresa a La Quebrada. ¿Qué significa este regreso? ¿Qué pasará en la tercera temporada?

Sergio Antín (Gerardo Romano) es asesinado al final de la segunda temporada de la serie argentina "En el barro" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “EN EL BARRO”?

La segunda temporada de “En el barro” está disponible en Netflix desde el 13 de febrero de 2026, por lo tanto, para ver los nuevos episodios de la serie argentina solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

