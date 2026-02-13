CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de los impactantes eventos de la segunda temporada de “En el barro” (“In the Mud” en inglés), es inevitable pensar que la historia de Gladys Guerra de Borges (Ana Garibaldi), la Zurda (Lorena Vega) y las otras reclusas continuará en una tercer entrega de la popular serie argentina de Netflix. Aunque se completaron algunos de los temas principales, aún hay tramas inconclusas y personajes que tienen asuntos por resolver. Entonces, ¿habrá nuevos episodios? A continuación, te comparto lo que se sabe al respecto.

Aunque Gladys logra salir de prisión luego de enfrentarse a la Gallega, no permanece mucho tiempo en libertad, ya que se involucra en negocios ilegales. Al llegar a La Quebrada descubre que la Gringa Casares (Verónica Llinás) es la que controla la prisión, incluso el negocio de la Zurda. Además, Sergio Antín (Gerardo Romano) la presiona para que no le cause problemas a la nueva directora, Beatriz Lanteri (Inés Estévez).

Gladys intenta no meterse en más problemas, pero Aquino (Osmar Nuñez) secuestra a su nieto Juan Pablo, así que no tiene más opción que moverse para salvar al hijo de Diosito Borges. Además, la Gringa la presiona para que trabaje con ella. Eventualmente, tiene que enfrentarla y cuenta con varias aliadas. ¿Logra derrotarla?

Lorena Vega interpreta a Fabiana ‘La Zurda’, Ana Garibaldi interpreta a Gladys Guerra y Verónica Llinás interpreta a La Gringa Casares en la segunda temporada de la serie argentina "En el barro" (Foto: Netflix)

“EN EL BARRO” ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Aunque Netflix aún no ha confirmado el futuro de “En el barro”, serie derivada de “El marginal”, el último capítulo del drama carcelario argentino creado por Sebastián Ortega deja el camino preparado para el regreso de Gladys, la Zurda y las otras internas de La Quebrada, que vuelve a estar al mando de Beatriz Lanteri.

Al final de la segunda temporada, mientras la Zurda le declara la guerra a la Gringa, Solita y Nicole van en busca de su destino. Por otro lado, los planes de Antín se van concretando, lo que podría significar la caída de la última Borges. No obstante, Aquino no cae en las mentiras de Sergio, quien tiene un destino terrible.

Para superar a la Gringa, la Zurda envía a sus aliadas a deshacerse de las cómplices de Casares, así puede actuar justo a tiempo para salvar a Gladys. La Gringa se niega a rendirse, pero al notar que se quedó sola y que su hija está en riesgo, se retira. Sin embargo, sus enemigas le tienen reservado una brutal venganza.

Dos reclusas aprovechan las “salidas autorizadas” para escapar. ¿Las atraparán? ¿Volverán a prisión? Gladys perdona la traición de Yael (Carolina Ramírez), pero ya no es parte del grupo. ¿Gladys se quedará tranquila tras recuperar a su nieto o volverá a meterse en problemas?

Por lo pronto, solo queda esperar la respuesta oficial de Netflix, que suele tomarse algunas semanas para evaluar la reacción de la audiencia y en base a esas cifras, que incluyen la tasa de abandono y la tasa de finalización, determina la renovación de una serie.

Piquito (Juana Molina) regresa a La Quebrada al final de la segunda temporada de la serie argentina "En el barro" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “EN EL BARRO”?

La segunda temporada de “En el barro” está disponible en Netflix desde el 13 de febrero de 2026, por lo tanto, para ver los nuevos episodios de la serie argentina solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

