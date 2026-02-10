CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Los caminos de tres personas que buscan redención se cruzan en “Motorvalley”, serie italiana de Netflix creada por Francesca Manieri, Gianluca Bernardini y Matteo Rovere. Elena (Giulia Michelini), heredera de la familia Dionisi quiere ganar el Campeonato Italiano de GT para resarcir un error que cometió antes de la muerte de su padre. Para lograrlo, convence al expiloto legendario Arturo Benini (Luca Argentero) y a la rebelde Blu Venturi (Caterina Forza) de unirse a su equipo. Pero no cuenta con financiamiento ni el apoyo de su familia, así que recurre a otras cosas para cumplir el sueño de su padre. ¿Lo consigue? ¿Qué pasó con los protagonistas?

El equipo Dionisi consigue la victoria gracias a una modificación de último minuto que realizó Elena. Mientras la familia celebra y el patriarca Bruno nombra a su hija como sucesora, le informan que el automóvil no pasó la revisión. Lo que significa que pierden el campeonato y son suspendidos por un año. Antes de que puedan volver a la pista de carreras, Bruno Dionisi fallece y Elena tiene la necesidad de cumplir el último sueño de su padre.

Cuando la suspensión termina, Elena está lista para volver, pero su hermano Giulio (Giuseppe Spata) no se lo permite. Él se hizo cargo del negocio familiar y se asoció con otra empresa para asegurar la financiación. Durante una de las pruebas, Elena conoce a Blu, una joven que trabaja en el lugar tras salir de prisión y que se escabulle para conducir uno de los automóviles. Demuestra su talento y escapa. No obstante, la hija de Dionisi la localiza y le ofrece la oportunidad de su vida.

Arturo Benini (Luca Argentero) acepta volver al mundo de las carreras para pagar la deuda de su padre en la serie italiana "Motorvalley" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “MOTORVALLEY”?

Para asegurar la victoria, Elena solo tiene a alguien en mente: Arturo Benini, un talentoso expiloto que se alejó de las carreras tras la trágica muerte de su mejor amigo. Aunque él se niega a regresar a las carreras profesionales, acepta cuando descubre que su padre, del que también se alejó, tiene una gran deuda con el mafioso Sergio Casadio, quien también tiene tratos con Blu y Elena.

Los protagonistas de “Motorvalley” se preparan para hacer historia, pero antes deben comportarse como un verdadero equipo. El primer paso es que Blu deje de considerar a Arturo el responsable de la muerte de su padre. Tras una charla, ese tema queda aclarado. No obstante, Venturi aún necesita aprender a controlar sus emociones.

Al principio se niega a seguir las indicaciones de Arturo, pero tras una escapada con su mejor amigo Ahmi comprende que solo tiene una oportunidad para reencaminar su vida y no volver a prisión. Desde ese momento, se compromete con los entrenamientos y el aprendizaje. Logra clasificar y tiene la posibilidad de ganar el Campeonato Italiano de Gran Turismo (GT).

Sin embargo, Elena no cuenta con el dinero para costear los gastos del equipo, así que recurre a viejos amigos. Ninguno la ayuda porque no quieren problemas con Giulio Dionisi. Sin más opciones, le pide un préstamo a Casadio, quien exige parte de su empresa como garantía. Ella accede a pesar de que anteriormente cedió sus acciones a su madre. Cuando Sergio lo descubre la amenaza para que pague su deuda y ella promete pagarle tras ganar el campeonato.

Guilio Dionisi (Giuseppe Spata) está nervioso por los avances de su hermana y le ofrece volver con la familia en la serie italiana "Motorvalley" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “MOTORVALLEY”?

Con cada carrera, Blu Venturi mejora y asegura un buen lugar en el campeonato. Mientras su desempeño en la pista va bien, en su vida personal surge el caos. Su madre Arianna (Giovanna Mezzogiorno), quien la abandonó luego de que terminara en prisión, reaparece en busca de dinero. Cuando no lo consigue con su hija, busca a Arturo y lo amenaza con contarle la verdad a Blu. ¿Cuál es esa verdad?

Blu tiene una rivalidad muy intensa con Paolo Ferri (Ivano Chinali), el piloto del equipo de Giulio Dionisi. No obstante, esa pronto se convierte en atracción y algo más. Esta situación provoca la molestía y celos de Ahmi, quien siempre ha estado enamorado de Blu. Cuando ella lo deja plantado en su cumpleaños, Ahmi prefiere alejarse. Esto es un golpe duro para Venturi, ya que Arturo le saca del equipo por una maniobra arriesgada.

No obstante, parte de la responsabilidad es de Elena, ya que no había suficiente combustible para el automóvil. Arturo también descubre que Elena apostó en contra de Blu para ganar dinero. Decepcionado, renuncia. Pero las protagonistas de “Motorvalley” lo convencen de robar un lujoso automóvil para negociar con Casadio. Trabajan en equipo y lo consiguen. Con todo en orden están listos para la penúltima carrera.

Blu ¿logra ganar el campeonato?

Antes del Circuito de Misano, Blu mira el video del accidente de su padre y comprende que Arturo le mintió sobre cómo sucedió el accidente. Con esas emociones, Blu se sube al vehículo y no escucha las indicaciones de Arturo. Lo que desencadena un terrible accidente. Aunque queda en coma, logra recuperarse a tiempo para la carrera final.

Mientras está hospitalizada, Arturo se queda acompañándola y cuando despierta le explica que aunque tenía un amorío con Arianna no deseaba la muerte de su mejor amigo. Por su parte, Elena rechaza la oferta de su familia de unirse a su equipo y busca la manera de arreglar el automóvil. Con ayuda del padre de Arturo lo consiguen.

Sin embargo, Blu oculta algo, su vista no está del todo bien. En la recta final, la protagonista de “Motorvalley” tiene problemas, así que Arturo se plantea renunciar, pero ella insiste en que puede hacerlo si él la guía. Necesita que él sea sus ojos. Juntos logran cruzar la meta en segundo lugar. Paolo Ferri se convierte en el campeón nacional de GT y al parecer su romance con Blu aún no ha terminado. En tanto, Ahmi decide quedarse como amigo.

Durante la celebración, Arturo recuerda a su viejo amigo y saluda a Arianna. Cuando se reúne con Elena, ella le pregunta si nunca pensó que Blu podría ser su hija. Antes de que Benini pueda procesar esa idea, la policía aparece para informarles que están siendo investigados por un robo en el puerto de Ravena. ¿Descubrirán su culpabilidad? ¿Tendrán alguna sanción? ¿Blu es hija de Arturo? ¿Habrá temporada 2 de “Motovalley”?

Elena (Giulia Michelini), Blu Venturi (Caterina Forza) y Arturo Benini (Luca Argentero) consiguen la victoria al final de la serie italiana "Motorvalley" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “MOTORVALLEY”?

“Motorvalley” está disponible en Netflix desde el 10 de febrero de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie italiana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

