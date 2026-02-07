CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. A lo largo de la cuarta temporada de “El abogado del Lincoln” (“The Lincoln Lawyer” en su idioma original) Mickey Haller (Manuel García Rulfo) se enfoca en demostrar su inocencia y limpiar su nombre. Aunque lo consigue, todo parece indicar que su historia aún no ha terminado. Un ataque armado y un secreto familiar marcaron los últimos minutos del décimo episodio de la serie de Netflix. ¿Significa que habrá una quinta temporada? A continuación, te comparto lo que se sabe al respecto.

En la cuarta entrega del drama creado por David E. Kelley, Lorna Crane (Becki Newton) no puede con todo: atender los otros casos (lo pocos que quedan) del despacho, conseguir nuevos clientes y concentrarse en la defensa de Mickey. Sobre todo, cuando un cambio de último minuto los pone frente a frente con la implacable fiscal Dana Berg (Constance Zimmer). Por eso, deja que Maggie McPherson (Neve Campbell) se encaje de la defensa de Haller.

Gracias a la investigación de Izzy Letts (Jazz Raycole) y Dennis “Cisco” Wojciechowski (Angus Sampson), Mickey y su equipo logran unir los puntos: Sam Scales (Christopher Thornton), Alex Gazarian y un importante caso del FBI. Pero aún deben conseguir testimonios y pruebas de que fue inculpado del asesinato de su antiguo cliente.

Mickey Haller (Manuel García-Rulfo) logra demostrar su inocencia al final de la cuarta temporada de "El abogado del Lincoln" (Foto: Netflix)

LO QUE SABEMOS SOBRE LA TEMPORADA 5 DE “EL ABOGADO DEL LINCOLN”

Después del final del décimo capítulo, por supuesto, “El abogado del Lincoln” regresa con una quinta temporada. Los nuevos episodios fueron confirmados por Netflix poco antes del estreno de la cuarta entrega y ya se conocen algunos detalles. ¿La fecha de estreno?

“Estamos muy emocionados de compartir la próxima temporada con el público el 5 de febrero, y aún más emocionados de compartir la noticia de que ya estamos trabajando arduamente en la siguiente”, declararon el creador, coshowrunner y productor ejecutivo Ted Humphrey y la coshowrunner y productora ejecutiva Dailyn Rodriguez a Tudum. “La temporada 4 es el viaje más desafiante e intensamente personal que hemos emprendido con Mickey Haller hasta la fecha, ¡y estamos encantados y agradecidos de poder continuar el viaje en la temporada 5!”.

Aunque la quinta temporada de “El abogado del Lincoln” aún no tiene fecha de estreno, se reveló que los nuevos diez capítulos de la serie de Netflix están inspirados en el séptimo libro de la serie “The Lincoln Lawyer”, “Resurrection Walk”, del autor Michael Connelly.

Alex Gazarian asesinó a Sam y colocó el cadáver en el automóvil de Mickey para vengarse en la cuarta temporada de "El abogado del Lincoln" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 5 DE “EL ABOGADO DEL LINCOLN”?

Al final de la cuarta temporada de “The Lincoln Lawyer”, Mickey confirma que Alex Gazarian fue quien asesinó a Sam y lo escondió en su maletera para vengarse por los eventos de la anterior entrega. Aunque no puede llevar a su testigo al estrado, se las ingenia para que el FBI crea que lo hará e intervenga antes de que su investigación sea expuesta en un juicio público.

A pesar de no estar de acuerdo, Dana Berg no tiene más opción que exonerar a Haller públicamente de los cargos en su contra. Mickey está listo para retomar su vida, pero una misteriosa mujer se cruza en su camino justo en el momento indicado para evitar que la mafia armenia lo asesine. La extraña se presenta como la hermana de Mickey. ¿Realmente lo es? ¿Ella tiene un plan escondido? ¿Cuál es su objetivo? Son algunas preguntas que la quinta temporada debe responder.

“Bueno, primero que nada, la pregunta obvia: ¿Dice la verdad? ¿ Es su hermana? Y si es así, ¿qué significa eso?”, señaló Humphrey a Tudum. “Mickey tiene ideas muy definidas sobre quién es y sobre su pasado. ¿Y si hay más en la historia de lo que él creía?”

Humphrey y Rodríguez, adelantaron que la introducción de este nuevo personaje les permitirá explorar el crossover entre Harry Bosch y Mickey Haller. “El deseo de expandir el universo de Mickey en cuanto a sus conexiones familiares siempre estuvo presente... Simplemente pensamos que era algo que quizás faltaba en nuestra serie”, explicó Humphrey. “Todo eso inspiró la creación de un personaje que, en cierto modo, se asemeja al de los libros. Pero es una persona completamente diferente, un personaje completamente diferente, con una historia de fondo completamente distinta”.

ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 5 DE “EL ABOGADO DEL LINCOLN”

Netflix también confirmó que Manuel García-Rulfo, Neve Campbell, Becki Newton, Jazz Raycole, Angus Sampson y Cobie Smulders regresan en la quinta temporada de “El abogado del Lincoln”

Manuel Garcia-Rulfo como Mickey Haller

Constance Zimmer como Dana Berg

Neve Campbell como Maggie McPherson

Becki Newton como Lorna Crane

Jazz Raycole como Izzy Letts

Angus Sampson como Cisco Wojciechowski

Krista Warner como Hayley Haller

Sasha Alexander como el agente del FBI Dawn Ruth

Cobie Smulders como Allison

Scott Lawrence como el juez Stone

Jason Butler Harner como el detective Drucker

Emmanuelle Chriqui como Jeanine Ferrigno

Jason O’Mara como Jack Gilroy

Javon Johnson como Carter Gates

Cobie Smulders

Cobie Smulders se une al elenco de "El abogado del Lincoln" al final de la cuarta temporada y regresará en la quinta temporada (Foto: Netflix)

