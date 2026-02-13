CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Sarah Kim (Shin Hye-sun) está decidida a conservar el imperio que construyó con engaños y estafas, mientras que el detective Park Mu-Gyeong (Lee Joon-hyuk) busca descubrir la verdad a cualquier costo en “El arte de Sarah” (“The Art of Sarah” en inglés y “Reidi Dua“ en su idioma original). Todo empieza con la aparición de un cadáver en una alcantarilla bajo un distrito exclusivo de Seúl. Pero ¿a quién pertenece? ¿Quién la asesinó? Y más importante, ¿cuál es la verdadera historia de Sarah Kim? ¿Qué pasó con ella en la nueva serie coreana de Netflix?

El thriller de misterio dirigido por Kim Jin-min (“Extracurricular”, “My Name”) a partir del guion de Chu Song-yeon empieza con la aparición del cadáver de una mujer. Debido a que no tiene identificación y su rostro está desfigurado, el detective a cargo utiliza el bolso de la víctima para llegar hasta Jeong Yeo-jin, la directora de una marca de cosméticos no lujosa. Ella identifica a la víctima como Sarah Kim y relata los recuerdos que guarda de la enigmática mujer.

Tras ver las cámaras de seguridad, Park Mu‑gyeong descubre que Jeong Yeo-jin no está diciendo toda la verdad. Los archivos de casos anteriores revelan más detalles de la verdadera relación de ambas mujeres. Jeong Yeo-jin anhelaba llevar su marca a otro nivel y confió en que Sarah era la persona indicada para ayudarla. Invirtió en la empresa Boudoir, pero fue estafada. Contrató a unos cobradores de deuda para secuestrar a Kim, pero ellos fueron capturados.

En la serie surcoreana "El arte de Sarah", la exempleada de Boudoir Woo Hyo-eun (Jung Da-bin) revela que la empresa de Sarah Kim es una mentira (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “EL ARTE DE SARAH”?

Ese solo es el inicio de la historia de la protagonista de “El arte de Sarah”. La investigación de Park Mu-Gyeong lo lleva a hablar con otras personas que conocieron a la misteriosa mujer y poco a poco arma la historia. ¿Pero esa es la verdad o una mentira más? La exempleada de Boudoir Woo Hyo-eun (Jung Da-bin) revela que los bolsos de esa marca son falsos y todo lo que decía la supuesta jefa regional eran mentiras. Empezando por su nombre, que en realidad era Mok Ga-hui.

¿Cuál es la verdadera historia de Sarah Kim?

Gracias a ese dato, el detective descubre que la vida de Mok Ga-hui estaba marcada por el fracaso y que se dedicaba a estafar. Trabajó durante un tiempo en el almacén Samwol, que pertenece a Choi Chae-u. Pero debido a un error, se endeudó con la tienda de lujo y recurrió a unos prestamistas. Cansada de su miserable vida, decidió suicidarse luego de causar destrozos en su lugar de trabajo.

En realidad no se suicidó. Solo fingió su muerte para cambiar de vida. Fue en ese momento que surgió la idea de Boudoir, pero le tomó algunos años convertirla en realidad. Mientras trabajaba en un club nocturno, conoció al prestamista Hong Seong-sin, con quien hizo un trato: fingir ser su esposa para poder donarle un riñón a cambio de dinero. Durante el tiempo en que vivió con él bajo la identidad de Kim Eun-jae, logró engañarlo para convertirse en su heredera y buscó la manera de escapar.

Aunque Hong Seong-sin la localizó, decidió perdonarle la vida. Esto provocó que la protagonista de “El arte de Sarah” regresara para realizar la donación. Más tarde, desapareció tras robar un artículo muy caro. Con ese dinero empezó su plan para darle vida a Boudoir. Recurrió al gigoló Kang Ji-hwon para conocer los secretos de Choi Chae-u y consiguió cerrar un trato con ella.

Sarah Kim (Shin Hye-sun) utiliza a Kang Ji-hwon para llegar a Choi Chae-u, duela del almacén Samwol, en la serie coreana "El arte de Sarah" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “EL ARTE DE SARAH”?

¿Quién es la mujer que fue asesinada?

La investigación de Mu‑gyeong debido a que no hay registros de Sarah Kim y cuando decide hacer público el caso, la misteriosa mujer aparece en la estación para brindar su declaración. Ella asegura que no es una estafadora y que Boudoir es tan real cómo sus clientes quieren creer. En parte tiene razón porque no hizo nada ilegal, solo aprovechó los vacíos para ejecutar su plan y vender bolsos a un elevado precio. Convirtió Boudoir en una marca de lujo.

Mu‑gyeong tiene pocas horas para obtener una orden de arresto en contra de Sarah Kim. Pero ¿bajo qué cargos? No puede ser estafa porque no hay ningún denunciante. Incluso Jeong Yeo-jin se niega a acusarla. El detective la detiene por el asesinato de la mujer de la alcantarilla. Pero es algo que Sarah ya tenía calculado. De hecho, es parte de su plan. ¿Quién es la mujer asesinada? Al interrogar a los testigos del caso, descubre que Sarah Kim tenía una imitadora, Kim Mi-jeong.

Kim Mi-jeong es una mujer que Sarah conoció en un taller. La contrató por su talento para hacer falsificar bolsos de lujo. Después de que le pide que tome su lugar en una prueba de vestido, Mi-jeong empieza a suplantar la identidad de Sarah. Cuando es descubierta y atrapada, le informan que la víctima no planea presentar cargos. Esto le parece sospechoso y comprende que Saran Kim tiene muchos secretos.

Aprovechando que no hay registros de Sarah Kim, Mi-jeong elabora un plan para asesinarla y quedarse con el imperio que construyó con los bolsos que ella elaboró. Durante la fiesta de inauguración de la tienda de Boudoir, intenta matar a la protagonista de “El arte de Sarah”, pero falla y se convierte en la víctima.

¿Qué pasó con Sarah Kim?

La mujer que está en la estación de policía admite ser la asesina, pero asegura que es Kim Mi-jeong y que la víctima es Sarah Kim. El detective sabe que está mintiendo, pero no tiene pruebas de lo contrario, así que debe tomar una decisión, arrestar a Mi-jeong por asesinato o liberar a Sarah Kim. Se niega a dejar en libertad a la mujer que engañó a todos, así que escoge la primera opción.

Sarah Kim es sentenciada por su crimen, pero bajo la identidad de Kim Mi-jeong. Boudoir continúa siendo un éxito y con eso parece ser suficiente para ella. También revela cómo se deshizo el cuerpo: tras cerrar un trato con Choi Chae-u, utilizó la mudanza para trasladar el cuerpo y lo arrojó a los contenedores de basura. El problema es que Mi-jeong seguía con vida y se arrastró hasta morir congelada.

Si tenías alguna duda, sobre la identidad de la protagonista. Ella no revela su verdadero nombre, pero la cicatriz de la donación de riñón confirma que es la fundadora de Boudoir.

El detective Park Mu-gyeong (Lee Joon-hyuk) decide no dejar en libertad a Sarah, aunque se haga pasar por Kim Mi-jeong, en la serie coreana "El arte de Sarah" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “EL ARTE DE SARAH”?

“El arte de Sarah” está disponible en Netflix desde el 13 de febrero de 2026, por lo tanto, para ver la nueva serie coreana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

