Si te atraen las comedias románticas con un giro inesperado, “El mismo día contigo” (título internacional: “Same Day with Someone”) promete ser esa película que te deja pensando y sonriendo a partes iguales. La cinta, protagonizada por Jarinporn Joonkiat, Warintorn Panhakarn y Charlette Wasita Hermenau, se estrena el 18 de septiembre a través de Netflix, y desde ya se perfila como uno de los lanzamientos más comentados del mes.

¿DE QUÉ TRATA “EL MISMO DÍA CONTIGO”?

La historia sigue a Mesa, una joven curadora de museo cuya vida aparentemente perfecta se desmorona en un solo día que, para empeorar las cosas, comienza a repetirse una y otra vez.

Entre rupturas, fracasos profesionales y pequeñas catástrofes personales, Mesa debe enfrentarse a sus propios miedos y errores para encontrar la llave que rompa el ciclo. Esta tragicomedia romántica convierte el caos en una oportunidad de crecimiento y, al mismo tiempo, en un viaje lleno de ternura y humor.

Más allá de su atractiva premisa, la película explora temas universales como la importancia de aceptar errores, tomar decisiones difíciles y encontrar la valentía de cambiar el rumbo. El bucle temporal no solo sirve de recurso narrativo, sino que simboliza esas rutinas de las que cuesta escapar, hasta que alguien —o algo— nos obliga a replantearnos todo.

"Same Day with Someone" llegará a Netflix este 18 de septiembre de 2025 (Foto: Netflix)

EL REPARTO DE ACTORES DE “EL MISMO DÍA CONTIGO”

El reparto principal reúne a tres grandes talentos: Jarinporn Joonkiat, quien interpreta a Mesa con carisma y vulnerabilidad; Warintorn Panhakarn, que aporta equilibrio y frescura en su rol como contraparte; y Charlette Wasita Hermenau, quien completa el triángulo con un personaje que combina misterio y empatía.

A ellos se suman intérpretes como Trisanu Soranun y Sirium Pukdeedumrongrit, consolidando un elenco con fuerte sello tailandés que busca conectar con el público global.

Las actuaciones refuerzan esta mirada íntima. Jarinporn ofrece un retrato convincente de una mujer atrapada entre la frustración y la esperanza, mientras Warintorn da vida al contrapunto romántico con naturalidad y frescura. Charlette, por su parte, aporta una presencia que equilibra la trama y añade capas de ternura y misterio. Todo ello enmarcado en una dirección que apuesta por el realismo mágico y la emoción sincera.

¿DÓNDE Y CÓMO VER “EL MISMO DÍA CONTIGO”?

Para disfrutar de “El mismo día contigo” en Estados Unidos necesitas una suscripción activa a Netflix. Los precios actuales son: Standard con anuncios: US$7.99/mes; Standard (sin anuncios): US$17.99/mes; Premium: US$24.99/mes. Cada plan ofrece distintas ventajas, desde la resolución disponible (HD o 4K) hasta la cantidad de dispositivos en los que puedes reproducir contenido en simultáneo.

Basta con buscarla en la plataforma por su título en español o en inglés. Con un tráiler que ya circula en la página oficial y en los canales de prensa de Netflix, el filme apunta a convertirse en una de las opciones favoritas para quienes aman las historias románticas con un trasfondo diferente.

