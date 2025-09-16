Si te gustan las producciones cargadas de intensidad, drama y mucha intriga, te recomiendo que vayas a Netflix porque tiene una miniserie británica de solamente cuatro episodios que te dejará con la boca abierta por lo impredecible de su trama. Nos muestra cómo la tranquilidad de una familia se ve interrumpida cuando uno de sus integrantes es acusado de asesinato. ¿Adivinas cuál es?

La apasionante historia se desarrolla en tiempo real mientras los personajes principales, desde la familia central hasta los detectives que investigan el crimen, buscan respuestas tras la impactante tragedia.

Te doy más pistas, dicha producción ganó ocho Emmys este 2025, incluidos Mejor miniserie o antología, Mejor guion para una miniserie o película, y múltiples trofeos de actuación. Se trata de “Adolescence” (en español: “Adolescencia”), así que prende el dispositivo que tengas y mírala de inmediato, no te arrepentirás.

"Adolescencia" es la miniserie de un total de cuatro horas que se sienten como un suspiro (Foto: It's All Made Up Productions / Plan B Entertainment / Warp Films)

SINOPSIS DE “ADOLESCENCIA”

“Adolescencia” sigue a la familia Miller, cuya vida da un giro radical cuando su hijo menor Jamie Miller, de 13 años, es arrestado por el asesinato de una de sus compañeras. ¿Qué pasó en realidad? Esa es la pregunta que todos se hacen, desde sus padres, la policía, la terapeuta y nosotros como espectadores.

“Podríamos haber hecho un drama sobre pandillas y crímenes con arma blanca, o sobre un niño cuya madre es alcohólica o cuyo padre es un maltratador violento. En cambio, queríamos que vieran a esta familia y pensaran: ‘¡Dios mío! ¡Esto podría estar pasándonos a nosotros!’. Y lo que está sucediendo aquí es la peor pesadilla de una familia común y corriente”, señaló a Netflix Stephen Graham, cocreador y actor que da vida al progenitor de Jamie.

A lo largo de 4 capítulos, la serie "Adolescencia" te hará sentir todo tipo de emociones que te dejarán con la boca abierta (Foto: It's All Made Up Productions / Plan B Entertainment / Warp Films)

MIRA AQUÍ TRÁILER DE “ADOLESCENCIA”

En el tráiler de “Adolescencia” se ve el momento en el que arrestan a Jamie en su casa y se lo llevan para interrogarlo; y aunque él señala que es inocente, al parecer la policía sabe algo. Pese a que su padre se niega a creer en las acusaciones, en un momento se le escucha preguntar a su hijo: “¿Qué hiciste?”. ¿Realmente él la asesinó o sabe quién lo hizo y está guardando el secreto?

¿QUIÉNES FORMAN PARTE DEL REPARTO DE “ADOLESCENCIA”?

Owen Cooper como Jamie Miller

Stephen Graham como Eddie Miller, el padre de Jamie

Ashley Walters como el inspector detective Luke Bascombe

Erin Doherty como Briony Ariston, la psicóloga clínica asignada al caso de Jamie

Faye Marsay, oficial y compañera de Luke

Christine Tremarco, la madre de Jamie

Fatima Bojang Mark Stanley como Pablo Barlow

Jo Hartley como la Sra. Fenumore

Amélie Pease como Lisa Miller

Hannah Walters como Sra. Bailey

“Adolescencia” es una serie británica que combina el drama policiaco con la intriga (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “ADOLESCENCIA”?

Tal como lo mencioné líneas arriba, “Adolescencia” es una producción exclusiva del catálogo de Netflix. Entonces, para ver la serie, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

LA SERIE SE GRABÓ EN UNA TOMA CONTINUA O SECUENCIA

Los cuatro episodios de “Adolescencia” fueron grabados en plano secuencia; es decir, se hizo la toma de las escenas sin cortes durante un tiempo prolongado por varios lugares de una misma localización o sucesivamente en varias localizaciones interconectadas, por lo que no se usa montajes.

“Solo tienes que pulsar grabar y luego detener una hora después. No hay cortes. No hay ediciones. Una vez que enciendes el motor de producción, no puedes parar ni retroceder”, señaló el director Philip Barantini.

Para hacerlo posible, el equipo de dirección utilizó una cámara DJI Ronin 4D que se usan para secuencias de acción. Debido a hay varias tomas en movimiento, pues sigue a sus personajes a través de ventanas, escaleras y furgonetas a toda velocidad, los miembros del equipo de Barantini tuvieron que pasarse la cámara durante el rodaje sin parar.

LOS PREMIOS EMMY QUE GANÓ “ADOLESCENCE”

“Adolescencia” arrasó en los Premios Emmy 2025, ya que la miniserie ganó ocho premios:

Serie Limitada o Antología Destacada: Adolescence

Adolescence Mejor actor principal en una miniserie, antología o película: Stephen Graham

Stephen Graham Mejor actor de reparto en una miniserie, antología o película: Owen Cooper

Owen Cooper Mejor actriz de reparto en una miniserie o antología o película: Erin Doherty

Erin Doherty Guion excepcional para una serie limitada, antológica o película: Jack Thorne y Stephen Graham

Jack Thorne y Stephen Graham Dirección destacada en una miniserie o película antológica: Philip Barantini

Philip Barantini Cinematografía excepcional para una serie limitada, antológica o película: Matthew Lewis

Matthew Lewis Reparto excepcional para una miniserie, antología o película: Shaheen Baig

First acting job.

First episode to be filmed.

First time being on set.

AND HE DELIVERS THIS!



Owen Cooper, you're a star. #Adolescence pic.twitter.com/dL9fvDuGdF — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) March 20, 2025

