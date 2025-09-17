Una serie de acción cargada de mucha tensión e intriga es lo que presenta “Black Rabbit”, la producción que tiene como protagonistas a Jude Law como Jake Friedken y a Jason Bateman como Vince Friedken. Debido a que la intensidad de las escenas llama poderosamente la atención de la audiencia, te doy a conocer dónde fue grabada.

Vale precisar que esta serie de ocho episodios llega a nivel mundial a Netflix el 18 de septiembre de 2025.

Jude Law como Jake Friedken en la nueva serie "Black Rabbit" (Foto: Netflix)

LAS LOCACIONES DONDE RODÓ “BLACK RABBIT”

“Black Rabbit” nos presenta al dueño de un restaurante que se ve arrastrado al submundo criminal de Nueva York cuando su problemático hermano vuelve a la ciudad con unos prestamistas pisándole los talones. Pero ¿realmente se grabó en dicho estado?

Sí, la serie se grabó íntegramente en Nueva York; es más, el rodaje se realizó del 19 de abril al 25 de septiembre de 2024. Conoce exactamente qué lugares sirvieron de escenario.

Manhattan: Se ve imágenes del One World Center, el edifico más alto de la ciudad, además de ver el horizonte la Gran Manzana con sus rascacielos. También se ve el Times Square justo al amanecer, además de varias tomas exteriores de sus calles.

En "Black Rabbit", la ciudad de Manhattan en la noche (Foto: Aggregate Films / Automatik Entertainment / Netflix)

Brooklyn. Se aprecia en varios momentos el puente de Brooklyn, que une los distritos de Manhattan y Brooklyn en la ciudad de Nueva York. Asimismo, el Dyker Heights a lo largo de la calle 74 y el barrio de Williamsburg.

Otra toma nocturna en "Black Rabbit", pero ahora del puente de Brrooklyn (Foto: Aggregate Films / Automatik Entertainment / Netflix)

Queens y West Village. Son otros de los lugares que se aprecian a lo largo de la serie con el fin de mostrarnos todo lo que abarca Nueva York.

Cabe mencionar que “Black Rabbit”, además de usar en sus tomas escenarios emblemáticos, también recurrió a escenarios urbanos, clubes nocturnos y más para mostrarnos toda la acción.

