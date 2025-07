Los doramas japoneses son los favoritos de un gran segmento de audiencia en América Latina, España y el público hispano de Estados Unidos. Y justamente para satisfacer a los seguidores de las series de este origen, Netflix ha subido varios títulos clásicos en las pasadas semanas, entre ellos La Mujer Ideal.

Si eres fan del género, el nombre de la protagonista Nanako Matsushima te es familiar como Tsubaki Domyoji, la hermana mayor de Tsukasa en Hana Yori Dango (la versión japonesa que en Corea del Sur sería recreada como Boys Over Flowers). Si no estás familiarizado con los doramas, no te preocupes, seguro recuerdas Ringu (El Aro), donde ella es la protagonista.

Sakurako y Osuke deberán vencer las dificultades para encontrar el amor en La Mujer Ideal. (Foto: Nanako Matsushima/Instagram)

Por su parte, el protagonista, Shinichi Tsutsumi, es un actor muy popular en su país de origen, con decenas de producciones en su haber, y probablemente lo hayas visto en la serie Good Luck en Netflix.

En cualquier caso, La Mujer Ideal es una producción que verás con agrado sobre todo por la gran química romántica que se desarrolla entre los protagonistas a través de los 11 capítulos de la producción estrenada originalmente en 2000.

La Mujer Ideal fue estrenada originalmente en 2000 y llega a Netflix en 2025. (Foto: Nanako Matsushima/Instagram)

Netflix: cuál es la trama de La Mujer Ideal

La Mujer Ideal es la historia del romance inesperado entre la azafata Sakurako, quien busca cazar un marido rico debido a su infancia en la pobreza, y Osuke, un matemático que vende pescado tras renunciar a finalizar su doctorado en Estados Unidos para volver a Japón para cuidar a su madre enferma.

Una serie de malentendidos termina juntando a esta extraña pareja que debe enfrentar las dificultades creadas por las diferentes maneras de ver la vida que tienen ambos.

Nanako Matsushima protagoniza La Mujer Ideal. (Foto: Instagram)

Cuál es el reparto de La Mujer Ideal