Cuando vi por primera vez el tráiler de “Hotel Inhumans”, me atrapó de inmediato. Hay algo magnético en esa mezcla de glamour, misterio y violencia elegante que no solemos ver tan seguido en el anime. Imagínate un hotel de lujo que, además de ofrecer cenas de alta cocina y camas de ensueño, también es capaz de falsificar identidades o eliminar cadáveres como si nada. Este no es un anime cualquiera.

Este título, basado en el manga original de Ao Tajima, tiene su estreno programado para el 6 de julio de 2025 en Japón, y lo bueno es que Crunchyroll ya confirmó que lo transmitirá en simulcast, por lo que podremos verlo casi al mismo tiempo en Estados Unidos o en cualquier otra parte del planeta. Si eres fan de los thrillers estilizados con una pizca de sátira, estética noir y personajes peligrosamente carismáticos, créeme, este anime te va a volar la cabeza.

¿DE QUÉ TRATA EXACTAMENTE “HOTEL INHUMANS”?

La historia gira en torno a Ikuo e Sara, dos conserjes que trabajan en un hotel muy especial. Desde fuera parece un resort de cinco estrellas, pero en realidad es una base de operaciones para asesinos, criminales y todo tipo de personajes turbios que buscan cumplir “servicios especiales”. Aquí, lo inusual es el pan de cada día: desde conseguir armas de última tecnología hasta eliminar cuerpos sin dejar rastro.

Ambos protagonistas están al borde del colapso —física y emocionalmente—, pero no pueden decir que no a nada. Son profesionales en el arte de cumplir peticiones imposibles y salir con vida… casi siempre. Esta premisa le da al anime un aire similar a “John Wick” o incluso “Hotel Artemis”, pero con el sello visual y narrativo del anime japonés.

UN DRAMA CON ESTÉTICA, ACCIÓN Y HUMOR NEGRO

El anime es dirigido por Tetsuro Amino, a quien ya conocíamos por su trabajo en “Shiki” y “Iwakakeru -Sport Climbing Girls”-. La composición de la serie corre a cargo de Shoji Yonemura (Wave, Listen to Me!), y el diseño de personajes fue confiado a Shingo Fujisaki, conocido por “Let This Grieving Soul Retire”. Todo esto está respaldado por el estudio Bridge, que le da al proyecto una calidad visual sólida y estilizada.

Y ojo a la música: imase interpreta el opening titulado “Mister Moonlight”, que ya se puede escuchar en el tráiler oficial, mientras que NOA se encarga del ending, “Merry Go Round”. Ambos temas encajan perfecto con la vibra elegante y siniestra del hotel.

EL PRIMER EPISODIO: “SISTER, SISTER”

El capítulo de estreno lleva por nombre “Request: Sister, Sister”, y ya se reveló que contará con la participación de Koki Uchiyama, a quien seguramente reconoces como Shigaraki en “My Hero Academia”. Él da vida a Xiao, un sicario que llega al hotel con un pedido especial: quiere reencontrarse con su hermana desaparecida. Este episodio promete emociones intensas y ya tiene su imagen promocional oficial en el sitio del anime.

La forma en que se mezclan las emociones humanas con encargos letales es uno de los elementos que más me intriga de la serie. No es solo violencia por violencia, sino que todo parece tener una capa más profunda, casi como una tragedia disfrazada de entretenimiento de lujo.

Sara Haizaki y Ikuro Hoshi son los protagonistas de este anime (Foto: Bridge)

¿DÓNDE Y CÓMO VER “HOTEL INHUMANS”?

La mejor opción para ver “Hotel Inhumans” es Crunchyroll. La plataforma transmitirá el anime en simulcast desde su lanzamiento el 6 de julio de 2025, con nuevos episodios cada semana. Solo necesitas tener una cuenta —gratuita o premium— y podrás sumergirte en este mundo tan fascinante como peligroso.

Además, Crunchyroll suele ofrecer subtítulos en inglés o español casi al instante del estreno japonés, por lo que no hay excusa para no seguir este drama desde el primer momento.

Sara Haizaki es una de las trabajadores de este misterioso hotel (Foto: Bridge)

