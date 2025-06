Si quieres que tus tardes o noches se llenen de suspenso y giros inesperados, Amazon Prime Video tiene una propuesta interesante para ti. Se trata de una serie que tiene como protagonistas a dos mujeres que pese a tener una compleja relación familiar, deben afrontar juntas una crítica situación.

Esta producción nos muestra una historia cautivadora sobre disputas familiares y perdón, que te harán reflexionar. Si aún no sabes a qué drama me refiero, aquí va el título: “The Better Sister” (en español: “La mejor hermana”), que se ha convertido en una de las preferidas de esta plataforma de streaming.

En "The Better Sister", Chloe y Nicky están distanciadas desde hace mucho (Foto: Amazon Prime Video)

TRAMA. “Chloe se mueve en los círculos más selectos de Nueva York, Vive con su esposo Adam, quien es abogado, y su hijo adolescente Ethan. En contraste, su hermana Nicky, de quien está distanciada, intenta sobrevivir y mantenerse sobria. Cuando Adam es brutalmente asesinado, la investigación conmociona a la familia y deja al descubierto secretos que llevaban mucho tiempo enterrados”, es la breve descripción que le da Prime Video.

La serie sigue a la ejecutiva de medios de comunicación Chloe que vive con su esposo Adam y su hijo adolescente Ethan, quien en realidad es hijo de su hermana Nicky, de la que está distanciada. Esta última tiene una vida complicada, pues lucha por llegar a fin de mes y mantenerse sobria. Cuando Adam es brutalmente asesinado, las sospechas recaen sobre el muchacho, por lo que deben trabajar juntas para protegerlo y descubrir lo que realmente pasó.

SE BASA EN UNA NOVELA. “The Better Sister” se basa en la novela homónima de la exitosa autora Alafair Burke, la cual fue un éxito en ventas; por tanto, es una buena señal de que se trata de una buena producción televisiva.

Si no conoces mucho el trabajo de Burke, solamente te menciono que es autora de veinte novelas policiacas superventas del New York Times, entre ellas “The Ex”, “The Wife” y “The Better Sister”, por lo que sus libros se han traducido a más de una docena de idiomas.

“The Better Sister” es un cautivador thriller dirigido por Craig Gillespie (Foto: Amazon Prime Video)

ELENCO DE “THE BETTER SISTER”

Jessica Biel como Chloe Taylor, la editora en jefe de la revista The Real Thing.

Elizabeth Banks como Nicky Macintosh, la hermana mayor alcohólica y distanciada de Chloe.

Corey Stoll como Adam Macintosh, el esposo de Chloe y exmarido de Nicky.

Kim Dickens como la detective Nancy Guidry que investiga el asesinato de Adam.

Maxwell Acee Donovan como Ethan Macintosh, el hijo biológico de Nicky y Adam.

Bobby Naderi como el detective Matt Bowen.

Gabriel Sloyer como Jake Rodríguez, un abogado del bufete de abogados de Adam y amante de Chloe.

Matthew Modine como Bill Braddock, socio fundador del bufete de abogados donde trabajan Adam y Jake.

Lorraine Toussaint como Catherine Lancaster, la editora de The Real Thing que también es mentora y amiga de Chloe.

Gloria Reuben como Michelle Sanders, la abogada recomendada por Jake para representar a Ethan.

En “The Better Sister”, el brutal asesinato de Adam conmociona a dos hermanas y deja al descubierto secretos que llevaban mucho tiempo enterrados (Foto: Amazon Prime Video)

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE “LA MEJOR HERMANA”?

La serie “La mejor hermana” tiene un total de ocho capítulos. Ellos son:

Episodio 1: “Ella es mi hermana”

“Ella es mi hermana” Episodio 2: “Mucho cielo”

“Mucho cielo” Episodio 3: “Viuda novata”

“Viuda novata” Episodio 4: “Gazpacho”

“Gazpacho” Episodio 5: “Solo pregunta”

“Solo pregunta” Episodio 6: “Mano firme”

“Mano firme” Episodio 7: “Salir a la luz”

“Salir a la luz” Episodio 8: “Están en su mundo”

