Si alguna vez soñaste con empezar de nuevo en un mundo lleno de hechizos y criaturas fantásticas, “The Beginning After the End” es el anime que deberías tener en tu radar. Disponible en Crunchyroll, esta serie te sumerge en una historia donde la vida no termina con la muerte, sino que apenas comienza. Con un protagonista que renace con recuerdos de su existencia pasada, esta historia combina acción, emoción y un mundo mágico que atrapa desde el primer episodio.

¿DE QUÉ TRATA EL ANIME “THE BEGINNING AFTER THE END”?

“The Beginning After the End” cuenta la historia de Rey Grey, un poderoso monarca cuya vida concluye de forma misteriosa. Pero en lugar de terminar, se reencarna como Arthur Leywin, un bebé que nace en el mágico continente de Dicathen. Aunque inicia una nueva vida, Arthur conserva los recuerdos y la sabiduría de su existencia anterior, algo excepcional en un mundo gobernado por la magia.

Crecerá como el hijo de dos aventureros retirados y, a medida que madura, comienza a entrenar magia y combate para proteger a quienes ama. A lo largo de su viaje descubre secretos ancestrales, alianzas mágicas y conflictos entre razas, mientras lucha por corregir los errores de su pasado y cumplir el propósito de su misteriosa reencarnación.

Su principal desafío llega cuando surge una guerra entre Dicathen y los Vritra, un clan de dioses desterrados, lo que lo obliga a decidir si se convertirá en héroe o monstruo.

La serie combina los arquetipos clásicos del isekai con una narrativa emocionalmente profunda: la búsqueda de redención y una vida mejor. A pesar de su adaptación criticada, el anime logra captar la atención con una historia rica en aventuras, crecimiento personal y descubrimientos del pasado. Si buscas un viaje narrativo más que una explosión visual constante, esta es una apuesta válida.

Producida por Studio A‑Cat y dirigida por Keitaro Motonaga, la serie estrenó en abril de 2025 con 12 episodios que conforman la primera parte de 24 totales. TurtleMe —el creador original— participó como productor ejecutivo para garantizar fidelidad al material. La banda sonora, diseño de personajes y guion buscan representar fielmente la visión del webtoon original.

Aunque ahora es un niño, conserva los recuerdos y la sabiduría de su vida pasada (Foto: Crunchyroll)

¿DÓNDE Y CÓMO VER “THE BEGINNING AFTER THE END”?

“The Beginning After the End” se emite exclusivamente en Crunchyroll, disponible en regiones como Norte, Centro y Sudamérica, Europa, Medio Oriente, África y el subcontinente indio —excepto algunas zonas de Asia Oriental—. Las nuevas temporadas se emitirán semanalmente, y Crunchyroll anunció regreso con temporada 2 en primavera de 2026.

Sí vale la pena verla, especialmente si valoras el desarrollo de personajes y una historia compleja sobre coraje, reencarnación y liderazgo. Aunque la animación no cumple expectativas visuales, ocasionalmente se destacan escenas mágicas bien diseñadas.

