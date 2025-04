Tras el final de la segunda temporada de “Solo Leveling”, los fanáticos de los animes esperaban que “The Beginning After The End” (“Saikyô no Ôsama, Nidome no Jinsei wa Nani wo Suru?” en su idioma original) se convirtiera en el anime más popular del momento. Sin embargo, luego del estreno de los dos primeros episodios del isekai basado en la serie de novelas web coreano-estadounidense escrita por TurtleMe, los espectadores han quedado decepcionados por una razón.

Aunque trama puede resultar interesante y atrapante, sobre todo porque no se conoce la historia del Rey Grey y en cada capítulo se revelará pista sobre la anterior vida de Arthur Leywin, no es suficiente para salvar la serie que está lejos de igualar a “Solo Leveling”, basada en la novela web surcoreana escrita por Chugong.

LA PRINCIPAL CRÍTICA QUE ESTÁ RECIBIENDO “THE BEGINNING AFTER THE END”

La crítica especializada y los fans han señalado que el principal error de “The Beginning After The End” es la calidad de la animación. Los avances del anime mostraban indicios del trabajo realizado por Studio A-Cat, sin embargo, los fanáticos mantienen la esperanza de que el material final fuera superior.

Arthur Leywin junto a su padre Reynolds en los primeros episodios del anime "The Beginning After the End" (Foto: Studio A-Cat)

Sin embargo, la animación conservó la misma baja calidad. Jenny Melzer de CBR, destacó que debido a las herramientas tecnológicas con las que cuentan las compañías de animación en la actualidad, “es inexcusable que un anime con tanto potencial de acción esté plagado de líneas de movimiento estáticas”.

También señaló que “The Beginning After The End” no es el único anime que recurre a un movimiento continuo mediante fotogramas estáticos.

¿Es culpa del estudio de animación?

A pesar de que Studio A-Cat es un estudio relativamente pequeño con un catálogo limitado y con títulos que no superan el 6.5 en la calificación de MyAnimeList, el creador de la serie, Turtleme, fue quien eligió al estudio para dar vida al manhwa.

En una entrevista con Crunchyroll, Turtleme indicó que estaba muy interesado en el tamaño del estudio, ya que creía que un estudio más grande adaptando el manhwa “The Beginning After The End” podría provocar una falta de atención hacia la serie, e incluso rechazó uno cuando se le propuso.

Después de la reacción de la audiencia a los primeros episodios, es claro que no fue la mejor elección. ¿La trama de “The Beginning After The End” y el misterio del Rey Grey serán suficientes para mantener a los fans pendientes de cada episodio?

La historia del Rey Grey es uno de los detalles que más ha llamado la atención del anime "The Beginning After The End" (Foto: Crunchyroll)