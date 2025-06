A veces uno entra a Netflix sin saber muy bien qué quiere ver. Solo sabes que estás cansado, que necesitas algo que no te haga pensar demasiado, pero que tampoco sea tan vacío como para sentir que perdiste el tiempo. Así estaba yo, cuando me topé con una serie colombiana que, sin mucha expectativa, terminé devorándome capítulo tras capítulo. Y eso que es una producción de muchos episodios.

Es que hay algo en las historias latinoamericanas que no falla: siempre logran conectar con una parte muy íntima de uno. Ya sea por el humor, por las situaciones que parecen exageradas pero que en realidad nos han pasado a todos, o simplemente porque te recuerdan a tu familia, a tu barrio, a tu gente, a tus raíces... Y esta serie en particular logró todo eso conmigo. Me reí, sí, pero también me hizo pensar en cómo la vida te puede cambiar de un momento a otro y lo importante que es no olvidarse quién eres.

Lo curioso es que no es una historia nueva. De hecho, si tienes buena memoria o si eres fan de las telenovelas colombianas, seguro te suena. Fue un boom hace varios años, y ahora volvió renovada, con nuevos rostros, más capítulos y una producción que, aunque conserva su esencia, se siente mucho más actual. Pero lo más valioso es que sigue transmitiendo ese mensaje que te sacude sin necesidad de ser moralista.

Se trata del remake de “Nuevo rico, nuevo pobre”, la telenovela colombiana que en 2007 ya había dado de qué hablar. Esta nueva versión, disponible en Netflix desde el 21 de mayo de 2025, tiene todo lo que uno busca en una comedia con corazón: enredos, personajes entrañables, crítica social y una reflexión que se queda contigo.

¿DE QUÉ TRATA “NUEVO RICO, NUEVO POBRE”?

La historia gira en torno a dos hombres que fueron intercambiados al nacer por una enfermera borracha en un hospital de San Francisco, Colombia. Uno creció con todos los privilegios como Andrés Galindo Romero, en el seno de una familia poderosa. El otro, Brayan Ferreira Mancera, creció entre carencias, soñando con una vida mejor. Tres décadas después, se descubre la verdad y sus mundos se ponen de cabeza.

La trama, dirigida por Rodrigo Triana y Juan Carlos Vásquez, recorre varias décadas —desde los años 90 hasta los 2020— y nos muestra cómo cada protagonista debe enfrentarse a una vida que no le pertenece, al mismo tiempo que aprende a valorar lo que realmente importa: el amor, la familia, la amistad y la dignidad. En medio del caos, el humor sirve como una vía para afrontar la transformación, pero también como espejo de la realidad latinoamericana.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES

Lina Tejeiro como Rosmery Pelaez Ortiz

Juan Manuel Guilera como Andrés Ferreira Mancera / Andrés Galindo Romero

Variel Sánchez como Brayan Leonidas Galindo Romero / Brayan Ferreira Mancera / Bernardo Ferreira

Laura Barjum como Fernanda Sanmiguel Puchana

Ricardo Mejía como Mateo López Ferreira

Marcela Agudelo como Antonia Mancera Vda. de Ferreira

John Alex Toro como Leonidas Galindo

Julián Caicedo como Fidel Ernesto Pelaez Ortiz “El Gordo”

Laura Taylor como Ingrid Pelaez Ortiz

Martha Restrepo como Maritza Juliana Buenahora

Cristian Villamil como Miller Anselmo Afanador Carranza

Clary Borja como Lizeth Tatiana Rubio

Diego Vélez como Anselmo Afanador

Néstor Alfonso Rojas como Hugo Castro

Álvaro Bayona como Julio Ernesto Landázuri Flores

Orlando Valenzuela como Herminson Yepes

Walter Luengas como Orlando Araújo

Milton López como Edmundo González

Fernando Lara como Abelardo Torres

Edward Rojas como Mauricio “Mao” Pineda

Michelle Rouillard como Paulina Carrillo

Evan Sudarsky como Esteban Carrillo

Claudia Arciniegas como Nury

Giancarlo Mendoza como Detective Marrón

Gerardo Calero como Emilio De La Iglesia

Michelle Gutty como Adi

Juan David Galindo como Doctor Rayo

Camila Navarro como Abogada Trujillo

Alexander Betancour como Héctor Cifuentes

Rodrigo Celis como Escolta de Edmundo González

Camilo Calvo como Osorio

Camilo Alberto Mejía Zarate como Raúl Padilla

Diana Parra como Juez del Juzgado

¿CÓMO VER LA TELENOVELA COLOMBIANA?

“Nuevo rico, nuevo pobre” está disponible en Netflix Estados Unidos, y se puede ver con subtítulos en español e inglés. Solo tienes que buscar el título en el buscador de la plataforma y listo, puedes empezar desde el primer episodio o simplemente revisar bien la página de inicio del servicio de streaming, pues se ubica entre los primeros lugares de lo más visto.

La producción forma parte del creciente catálogo de contenido latinoamericano que está ganando terreno en el mercado internacional, especialmente en Estados Unidos, donde la audiencia hispana sigue creciendo y buscando historias con las que se pueda identificar.

Si te gustan las comedias dramáticas con crítica social, giros inesperados y personajes que te sacan una sonrisa incluso en sus momentos más duros, te la recomiendo con los ojos cerrados. No solo te entretiene: también te recuerda que lo más importante no siempre es el dinero, el estatus o el apellido, sino saber de dónde vienes… y hacia dónde quieres ir.

