“Renfield: Asistente de vampiro” te atrapa desde el primer grito: si buscas una película que mezcle horror clásico con comedia moderna y un ritmo trepidante, este título es una carta de amor —y de mordisco— al cine de monstruos. Disponible en Netflix, la película ofrece una excusa perfecta para una noche de palomitas, risas nerviosas y una buena dosis de nostalgia vampírica.

¿DE QUÉ TRATA “RENFIELD: ASISTENTE DE VAMPIRO”?

“Renfield” gira en torno al asistente histórico de Drácula, R. M. Renfield, obligado por siglos a servir a un señor oscuro y narcisista; cansado de la codependencia y de las órdenes macabras, Renfield intenta buscar su propia vida fuera de la sombra de su amo, lo que desencadena una comedia de terror cargada de acción y situaciones inesperadas. La cinta retoma personajes clásicos de Bram Stoker y los reubica en una historia moderna y gamberra.

La película, dirigida por Chris McKay y con guion de Ryan Ridley, se mueve con soltura entre el slapstick y el suspense: efectos, acción condensada y un montaje que no deja respirar. Con una duración compacta de alrededor de 93 minutos, es perfecta para quienes quieren una experiencia completa sin alargues innecesarios.

No te la puedes perder por la interpretación volcánica de Nicolas Cage como un Drácula desbocado —un villano con matices cómicos y delirantes que roba cada escena— y por la emotiva y cómica evolución de Nicholas Hoult como Renfield.

La mezcla de humor negro y acción hace que la película sea accesible para fans del terror y del cine mainstream: hay sustos, pero también carcajadas y momentos de genuina sorpresa. Críticos han destacado el carisma del reparto y el tono irregular pero entretenido de la propuesta.

Renfield es el asistente del vampiro más icónico de la historia: Drácula y se ve obligado a cumplir todas las órdenes de su jefe (Foto: Universal Pictures)

EL REPARTO DE ACTORES DE “RENFIELD: ASISTENTE DE VAMPIRO”

El reparto principal es un atractivo en sí mismo: Nicholas Hoult, Nicolas Cage, Awkwafina, Ben Schwartz, Shohreh Aghdashloo, Brandon Scott Jones, Adrian Martinez y otros talentos que aportan variedad de tonos —desde la comedia física hasta el drama contenido— haciendo que cada personaje secundario sume y no reste.

¿DÓNDE Y CÓMO VER “RENFIELD: ASISTENTE DE VAMPIRO“?

Si la ves en Netflix encontrarás la película listada con información sobre idioma y subtítulos según tu región —Netflix suele ofrecer opciones de doblaje y subtitulado para sus títulos internacionales—, lo que facilita disfrutarla tanto en versión original como en español.

¿Cuánto cuesta la suscripción a Netflix en Estados Unidos? Según resúmenes de precios actualizados en 2025, Netflix ofrece planes que van desde aproximadamente US$8 al mes (plan con anuncios) hasta US$25 al mes (plan Premium sin anuncios y con 4K).

