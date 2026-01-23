La tercera temporada de “Jujutsu Kaisen” empezó con la revocatoria de la sentencia de muerte suspendida de Yuji Itadori y con el hechicero de grado especial Yuta Okkotsu persiguiéndolo para ejecutarlo. Momentos que los fanáticos del anime basado en el manga escrito e ilustrado por Gege Akutami también vieron en la película recopilatoria “Jujutsu Kaisen: Ejecución”. Mientras que el tercer episodio sirvió de introducción para los Juegos de la Matanza, orquestado por Kenjaku, quien tiene un plan siniestro entre manos.

Mientras los dos primeros capítulos de la nueva entrega recibieron excelentes calificaciones, el tercero obtuvo una puntuación menor en IMDb. Probablemente, por el contraste entre las secuencias emocionantes de “Execution” (3x01) y “One More Time” (3x02), y las escenas de “About the Culling Game”, que no alcanzaron el mismo nivel.

No obstante, la adrenalina regresó en el cuarto episodio de la temporada 3 de “Jujutsu Kaisen”, ya que Maki lucha contra su propia familia para vengar a su hermana. Muchos fanáticos disfrutan de estos momentos en el idioma original con subtítulos, pero otros prefieren el doblaje en sus respectivos idiomas. ¿Ya tienen fecha de lanzamiento?

En la tercera temporada de "Jujutsu Kaisen", Maki Zenin se posiciona como una de las figuras más poderosas del anime (Foto: MAPPA)

¿CUÁNDO ESTARÁ DISPONIBLE EL DOBLAJE EN INGLÉS DE “JUJUTSU KAISEN” - TEMPORADA 3?

Crunchyroll confirmó que la tercera temporada de “Jujutsu Kaizen” estará doblada en un total de 10 idiomas diferentes: inglés, español latino, castellano, portugués, francés, alemán, italiano, hindi, tamil, telugu y árabe. No obstante, no reveló a partir de qué fecha los fanáticos podrán disfrutar de cada doblaje.

El doblaje en inglés de la tercera temporada está disponible a partir del 22 de enero de 2026, al menos de los dos primeros episodios, los otros dos episodios (estrenados hasta el momento) solo pueden verse con subtítulos.

Normalmente, Crunchyroll lanza los episodios doblados dos semanas después de las versiones subtituladas, así que solo queda esperar para ver los nuevos capítulos doblados en inglés y otros idiomas.

REPARTO DEL DOBLAJE EN INGLÉS DE LA TEMPORADA 3 DE “JUJUTSU KAISEN”

Yuji Itadori (Adam McArthur)

Yuta Okkotsu (Kayleigh McKee)

Rika (Anairis Quinones)

Choso (Ray Chase)

Naoya Zen’in (Alan Lee)

Ogi Zen’in (Jamie Simone)

Maki y la madre de Mai (Anjali Kunapaneni)

Furudate (Jamie Simone)

Megumi Fushigoro (Robbie Daymond)

Nobara Kugisaki (Anne Yatco)

Satoru Gojo (Kaiji Tang)

Kento Nanami (David Vincent)

Takuma Ino (Lucien Dodge)

Aoi Todo (Xander Mobus)

Yuki Tsukumo (Anjali Kunapaneni)

Choso, que es un híbrido entre humano y espíritu maldito y utiliza la Manipulación de Sangre, es parte fundamental de la tercera temporada de "Jujutsu Kaisen" (Foto: Mappa)

EQUIPO DE DOBLAJE EN INGLÉS DE “JUJUTSU KAIZEN” - TEMPORADA 3

Dirección de voz: Kirstie Simone

Producción: Jamie Simone

Adaptación: Jeff Nimoy

Mezclador: Ernie Sheesley

Ingeniero: Ernie Sheesley

