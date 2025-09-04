En el anime "Kaiju No. 8", Iharu Furuhashi es un soldado decidido y competitivo que se esfuerza por superar sus propios límites (Foto: Production I.G)
En el anime "Kaiju No. 8", Iharu Furuhashi es un soldado decidido y competitivo que se esfuerza por superar sus propios límites (Foto: Production I.G)
El anime “Kaiju No. 8” continúa conquistando a sus fans con su mezcla de acción, drama y emocionantes secuencias de combate. Así, si llegaste a esta nota, seguro es porque quieres disfrutar del episodio 8 de la segunda temporada de la producción. Por eso, en las siguientes líneas, te cuento cuál es la fecha, la hora y el link para no perdértelo. ¡Presta atención!

Vale precisar que este capítulo se centra en las consecuencias de la cooperación exitosa entre Reno Ichikawa e Iharu Furuhashi.

Esto, luego de que Iharu interviniera para salvar a su compañero cuando el cuerpo de Reno se deterioraba bajo la tensión del traje del número 6.

Antes de continuar, mira el tráiler de la temporada 2 de “Kaiju No. 8″:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 8 DE “KAIJU NO. 8” - TEMPORADA 2?

El octavo episodio de la segunda entrega del anime de Crunchyroll se estrena el sábado 6 de septiembre de 2025, siguiendo la programación semanal a la que ya se acostumbraron los fanáticos.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 8 DE “KAIJU NO. 8” - TEMPORADA 2?

Tal como te puedes imaginar, los horarios de transmisión del capítulo varían según la región geográfica de los espectadores:

PaísesHorario
Estados Unidos7:00 a.m. (PT) / 10:00 a.m. (ET)
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica8:00 a.m.
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador9:00 a.m.
Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico10:00 a.m.
Paraguay, Argentina, Uruguay11:00 a.m.
España4:00 p.m.

Recuerda que el episodio inicialmente está disponible para su emisión en vivo y, 30 minutos después, puedes encontrarlo completo en el streaming.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 8 DE “KAIJU NO. 8” - TEMPORADA 2?

Crunchyroll se mantiene como la plataforma exclusiva para disfrutar de “Kaiju No. 8”.

Por lo tanto, para acceder al contenido sin problemas y con calidad de transmisión optimizada, asegúrate de contar con una suscripción activa al servicio de streaming.

Solo así puedes ingresar al de la producción y ver de manera oficial el episodio 8 de la temporada 2.

Reno Ichikawa es un joven leal con gran potencial para la batalla y sentido de justicia. Él protagoniza el episodio 8 de la temporada 2 del anime "Kaiju No. 8" (Foto: Production I.G)
Reno Ichikawa es un joven leal con gran potencial para la batalla y sentido de justicia. Él protagoniza el episodio 8 de la temporada 2 del anime "Kaiju No. 8" (Foto: Production I.G)

