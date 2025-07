¡“Kaiju No. 8″ regresó más fuerte que nunca! La esperada segunda temporada del anime se estrenó el 19 de julio de 2025, y con ella, una nueva dosis de acción colosal, monstruos imponentes y giros que te dejarán sin aliento. Si aún no has visto la primera temporada, este es el momento perfecto para ponerte al día y sumergirte en el universo creado por Naoya Matsumoto, donde el límite entre lo humano y lo monstruoso es cada vez más difuso.

La historia sigue a Kafka Hibino, un hombre atrapado en una rutina aparentemente sin salida: limpiar los restos que dejan los kaijus después de cada ataque. Kafka siempre soñó con formar parte de las Fuerzas de Defensa, pero fracasó en todos sus intentos de ingreso.

La temporada 2 del anime "Kaiju No. 8" trae consigo mucha más acción y fantasía (Foto: Production I.G)

Sin embargo, su destino cambia radicalmente cuando un misterioso parásito lo convierte en algo nunca antes visto: un humano con poderes de kaiju. Desde ese momento, la línea entre héroe y amenaza se vuelve peligrosamente delgada.

“Kaiju No. 8″ ha conquistado tanto a los fanáticos del anime como del manga por su mezcla de acción, comedia y drama emocional. Pero si realmente quieres ir un paso más allá, lo ideal es que no solo veas la serie, sino que también leas el manga original, publicado por primera vez en julio de 2020 en la plataforma Shōnen Jump+ de Shueisha. Allí podrás conocer la historia en su forma más pura.

¿DÓNDE PUEDO LEER EL MANGA DE “KAIJU NO. 8″ GRATIS?

La buena noticia es que hay opciones gratuitas disponibles. Una de ellas es la app Manga Plus, donde puedes acceder legalmente a todos los capítulos de “Kaiju No. 8″. El único detalle es que solo puedes leer cada capítulo una vez; una vez completado, ya no podrás releerlo sin pagar. Si eso no es un problema para ti, entonces tienes una vía accesible y legal para comenzar tu aventura kaiju desde el principio.

Si eres de los que todavía ama el papel y prefiere tener los tomos físicos en las manos, también hay opciones para ti. Puedes consultar en tu librería local o incluso en tu biblioteca pública, ya que muchas de ellas están empezando a incluir manga en sus colecciones. Si eso falla, siempre puedes adquirir los volúmenes en tiendas como Waterstones o Amazon, o digitalmente a través de VIZ o la misma app de Manga Plus, eso sí, con suscripción.

A julio de 2025, “Kaiju No. 8″ cuenta con 15 volúmenes físicos y 128 capítulos, y lo mejor de todo es que la serie aún está en desarrollo. Eso significa que tienes mucho contenido por descubrir y que cada nuevo episodio (ya sea en papel o en pantalla) promete ampliar este fascinante mundo lleno de monstruos, secretos militares y dilemas humanos.

Los capítulos del manga suelen publicarse una o dos veces al mes, dependiendo del calendario de la editorial. El último capítulo se estrenó el 17 de julio, justo antes del estreno de la nueva temporada del anime. Este mes en una verdadera fiesta kaiju para todos los seguidores de la saga.

¿EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE EL MANGA Y EL ANIME?

Aunque el anime sigue fielmente la trama central, incluye algunas escenas adicionales que enriquecen el desarrollo de ciertos personajes. No obstante, algunos lectores han manifestado cierta decepción con el estilo visual del anime, que difiere bastante del trazado más detallado y expresivo del manga. Aun así, la mayoría coincide en que ambas versiones tienen su propio encanto y merecen ser exploradas.

