CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en el libro noruego del mismo nombre de Maja Lunde y Lisa Aisato, “La hermana de nieve” (“The Snow Sister” en inglés y “Snøsøsteren” en su idioma original) es una película de Netflix que narra la historia de dos niños que se convierten en los mejores amigos pocos días antes de Navidad. Se trata de Julian (Mudit Gupta), un pequeño triste por la muerte de su hermana mayor, y Hedvig Hansen (Celina Meyer Hovland), una niña alegre y entusiasta dispuesta a compartir el espíritu festivo con Julian. ¿Cuál es el secreto que esconde la pequeña? A continuación, te cuento lo que pasó con los protagonistas de la cinta dirigida por Cecilie A. Mosli.

Desde la muerte de Juni, la familia de Julian no ha vuelto a ser la misma y todo parece indicar que ese año no celebrarán Navidad. Aunque comprende que su hogar está de luto, el pequeño siente nostalgia por la feliz celebración. Por eso se entusiasma cuando conoce a Hedvig, quien lo lleva a su colorida e iluminada casa a la que llama la Villa Invierno. Julian conoce a su nueva amiga durante una clase de natación.

La primera vez que Hedvig lo invita a su hogar, Julian la rechaza e incluso la trata mal, debido a que aún no sabe cómo lidiar con la muerte de su hermana. No obstante, un día recuerda la dirección y realiza una visita sorpresa. Hedvig lo recibe con los brazos abiertos y chocolate caliente. Sin embargo, Julian nota algo extraño cuando intenta tocar los patines de Hansen.

Julian (Mudit Gupta) se sorprende al conocer la Villa Invierno de Hedvig (Celina Meyer Hovland) en la película noruega "La hermana de nieve" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “LA HERMANA DE NIEVE”?

Pero eso no es lo único extraño en casa de Hedvig. ¿Dónde están sus padres? ¿Por qué cada vez que Julian la visita ella siempre está sola en la enorme y sorprendente casa? Además, ¿quién es el anciano que vigila Villa Invierno e incluso tiene llaves? ¿Por qué Hedvig se niega a compartir su historia?

La amistad de Hedvig y Julian se vuelve cada vez más fuerte. Después de hacer “La hermana de nieve”, los niños comparten varios momentos juntos. Mientras Julian le enseña a nadar a su amiga, ella le enseña a patinar y a reanimar el espíritu navideño en su casa. El niño lo intenta, pero a su madre aún le duele el recuerdo de Juni, así que lo regaña.

Pero Hedving no es la única amiga de Julian. En la escuela, John trata de acercarse y ayudarlo a lidiar con la pérdida de su hermana, pero no sabe cómo hacerlo porque también es un niño. A pesar de sus esfuerzos, solo es rechazado por Julian, quien tampoco puede gestionar sus emociones.

¿Qué pasó con Juni?

Después de las lecciones de patinaje sobre hielo, Julian se anima a hablar de su hermana Juni. Explica que pasó de su característica alegría a una gran tristeza, dejó de comer y adelgazó mucho. Debido a esto, enfermó de neumonía y falleció.

Tras compartir su dolorosa historia, Julian exige que Hedvig le cuente la verdad sobre ella, pero la niña no puede hacerlo. Decepcionado y enojado, Julian le grita que ya no son amigos y se marcha. Cuando se arrepiente y vuelve, no hay ni rastro de la pequeña.

Hedvig le enseña a patinar a Julian, mientras que él le enseña a nadar en la película navideña noruega "La hermana de nieve" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “LA HERMANA DE NIEVE”?

¿Cuál es el secreto de Hedvig?

En busca de alguna respuesta para lo sucedido, Julian regresa a Villa Invierno y se encuentra con una enorme casa abandonada. Mientras revisa el lugar, aparece el anciano llamado Henrik y le exige que salga de su propiedad. Inicialmente, el niño le temía a Henrik, pero al conocer descubrió que era amable. ¿Qué relación tiene con Hedvig?

Henrik es el hermano de Hedvig y revela que abandonó su hogar después de que su hermana murió y se apoderó de la casa. Entonces, la mejor amiga de Julian era un fantasma que dejó de ver cuando declaró que ya no eran amigos.

¿Qué pasó con Hedvig?

Después de que Henrik explica que su hermana murió hace cincuenta años y que su espíritu no ha abandonado la casa, Julian se propone ayudar a su amiga a trascender. Hedvig teme desaparecer, pero su amigo le asegura que él jamás la olvidará y siempre la llevará en su corazón. Tras esas palabras, la niña se va con “La hermana de nieve”.

Al final de “The Snow Sister”, Julian le pide a Henrik que pinte varias fotos de su familia y las cuelga por toda su casa. Con ese acto y unas emotivas palabras, ayuda a su familia a empezar a sanar. También retoma su amistad con John.

Julian le prometió a Hedvig que siempre la llevaría en su corazón al final de la película noruega "La hermana de nieve" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “LA HERMANA DE NIEVE”?

“La hermana de nieve” está disponible en Netflix desde el 29 de noviembre de 2024, por lo tanto, para ver la nueva película noruega solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.