Luis Zahera es uno de los actores más versátiles y reconocidos del cine y la televisión española. Con una carrera que abarca décadas, ha logrado cautivar al público con sus interpretaciones profundas y su capacidad para adaptarse a una amplia variedad de papeles. Tras el éxito de “Entrevías”, serie que ha consolidado su nombre como uno de los grandes actores contemporáneos, muchos espectadores se han interesado en explorar más de su filmografía. Si eres fan de su trabajo y te preguntas qué películas de él puedes ver en Netflix, estás en el lugar indicado.

A lo largo de su carrera, Zahera ha demostrado su talento en una amplia gama de géneros, desde el drama hasta la comedia negra. Su capacidad para aportar autenticidad a sus personajes ha hecho que se convierta en uno de los intérpretes más solicitados en la industria española. Ahora, con el impacto que ha tenido “Entrevías”, un thriller que ha capturado la atención del público por su cruda narrativa y personajes complejos, muchos fans quieren descubrir más películas donde este artista haya dejado su huella. Netflix, la plataforma de streaming más popular del momento, cuenta con algunas de estas joyas cinematográficas.

En esta nota, te presentaré una selección de las mejores películas de Luis Zahera que puedes encontrar en el gigante del streaming. Estas películas no solo destacan por sus guiones, sino también por la inconfundible presencia del actor gallego, que logra transformar cada papel en una experiencia memorable. Desde su participación en cintas de gran éxito hasta sus colaboraciones en proyectos más independientes, ofrece una variedad de personajes que te atraparán desde el primer minuto.

Ezequiel (Luis Zahera) en la temporada 4 de "Entrevías" (Foto: Mediaset España)

PELÍCULAS DE LUIS ZAHERA QUE DEBES VER EN NETFLIX

“El correo”

Año: 2024

Sinopsis: Iván es un ambicioso chaval de Vallecas al que su barrio le queda pequeño. Desde su puesto de aparcacoches en un lujoso club de golf de la capital, pronto dará su primer gran paso: convertirse en correo belga para una organización internacional dedicada al blanqueo de dinero. Iván empezará a transportar maletines rumbo a Bruselas y Ginebra. Pero Iván no puede dejar de mirar hacia lo más alto. El dinero negro de verdad fluye en la Costa del Sol. Empresarios de la construcción, políticos corruptos, banqueros, deportistas, la mafia china... Iván quiere su parte del pastel.

“Infiesto”

Año: 2023

Sinopsis: En el primer día del estado de emergencia, dos inspectores de policía son llamados a un pequeño pueblo minero de la montaña asturiana en donde ha aparecido una joven que llevaba meses dada por muerta. Mientras el mundo se desmorona y las tragedias personales golpean por doquier, los detectives no tardan en darse cuenta de que el virus podría no ser la única fuerza oscura en acción.

“Loco por ella”

Año: 2021

Sinopsis: Tras conocer y pasar una noche con Carla (Susana Abaitua), la chica de sus sueños, Adri (Álvaro Cervantes) descubre que se ha escapado de un hospital psiquiátrico. Locamente enamorado y dispuesto a hacer lo que sea para volver a verla, Adri se interna como un paciente más con el fin de conquistar a Carla y, de paso, escribir el mejor reportaje de su vida para la revista Load. Pero, una vez dentro, no solo descubre que su historia de amor no es como él esperaba, sino que no va a ser tan fácil salir de allí. Con la ayuda de Saúl (Luis Zahera), su compañero de habitación, Adri comenzará un viaje de aprendizaje que lo acercará al resto de pacientes y a Carla, y lo obligará a replantearse no solo su objetivo inicial sino su visión del mundo.

“Xtremo”

Año: 2021

Sinopsis: Dos años después de que su hermano Lucero traicionara a la familia, matando a su padre e hijo y dejándolo a él casi muerto, Max está listo para ejecutar su venganza. El plan, cuidadosamente planeado, lo tendrá que adelantar porque los hombres de Lucero aparecen de nuevo en escena.

“El silencio del pantano”

Año: 2019

Sinopsis: “Q” es un periodista reconvertido en escritor de novela negra. En dos de sus libros publicados, ambientados siempre en su Valencia natal, “Q” narra sangrientos asesinatos utilizando como telón de fondo la corrupción política y la podredumbre del alma humana. El único problema es que los crímenes que tienen lugar en sus novelas no son tan ficticios como parece.