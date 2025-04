CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Dirigida por Salvador Espinosa a partir del guion de Tato Alexander, “Lo mejor del mundo” (“The Dad Quest” en inglés) narra la historia de Gabriel Gaitán / Gallo (Michel Brown), un productor de televisión que tras enterarse de que no es el padre biológico de Benito (Martino Leonardi) se compromete a ayudarlo a buscar su verdadero progenitor. Junto al niño y a una amiga de la fallecida madre emprende un viaje emocional y lleno de humor que los lleva a entender lo que verdaderamente importante en sus vidas. ¿Qué pasó con los protagonistas de la película mexicana de Netflix?

La comedia dramática que tiene una duración de 84 minutos empieza con Alicia (Fernanda Castillo) comunicándose con Gallo para pedirle que recoja a Benito de la terapia. Aunque acepta, el productor está tan enfocado en su trabajo que casi se olvida de su compromiso. Cuando Diana (Mayra Hermosillo), la amiga de Alicia y la que ayuda con Benito con sus tareas, le sugiere hablar con el pequeño, Gabriel la ignora.

Durante una cena, Alicia le informa a Gallo que aceptará una propuesta laboral en el extrajero y se llevará a Benito. Al ver que su expareja no se inmuta, lo confronta por su falta de interés y desliza la posibilidad de que él no sea el verdadero padre de Benito. Tras percatarse de lo que dijo en medio de su enojo, sale corriendo y es atropellada. Después de la muerte de Alicia, Gabriel se realiza una prueba de ADN y confirma sus sospechas.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “LO MEJOR DEL MUNDO”?

Cuando el protagonista de “Lo mejor del mundo” le revela la verdad a Benito, él no sabe cómo procesar la noticia y prefiere no volver a ver a Gallo. Más tarde, el productor de televisión se da cuenta de que una vez cometió un error, así que busca al niño y le promete ayudarlo a buscar a su padre biológico. La única pista que tienen es el smartphone de Alicia.

La primera persona que aparece entre los contactos de Alicia Ugalde es Federico Alcantara, un peculiar artista. Sin embargo, tras algunos minutos de conversación, confirman que él no es el padre de Benito. De hecho, no quedan en buenos términos con el pintor. El siguiente es un bailarín que tampoco resulta ser el progenitor del niño.

Por alguna razón, Benito cree que su padre podría ser Erik Rubín. Gallo intenta convencerlo de que eso no es posible, pero ante la insistencia del pequeño, accede a buscar al artista. El problema es que no es sencillo reunirse con Rubín. Durante un infructuoso intento pierde el teléfono de Alicia y no tienen más pistas.

Gallo sugiere preguntarle a Diana, pero Benito prefiere que sea de manera “discreta”, así que el productor contrata un hipnotizador para conseguir información. Por supuesto, no resulta y tienen que ser honestos. Diana tampoco sabe nada al respecto, no obstante, tiene otra pista que los lleva a realizar un viaje en carretera.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “LO MEJOR DEL MUNDO”?

¿Quién es el verdadero padre de Benito?

Durante el viaje, Gabriel y Benito comparten varios recuerdos y se dan cuenta de que si tienen un vínculo padre e hijo. Sin embargo, continúan con la búsqueda. Diana utiliza la fuerza para conseguir un dato muy importante: el padre del niño podría ser Enrique Vega (Eduardo Santamarina).

Antes de volver a la ciudad, el protagonista de “Lo mejor del mundo” se compromete a llevar a Benito a un lugar muy especial, pero una llamada lo cambia todo. Gabriel es despedido, lo que lo obliga a volver a Miami y resolver sus problemas laborales. Diana intenta hacerlo entrar en razón, pero él responde que el verdadero padre podría encargarse del pequeño. Benito escucha y se siente muy decepcionado.

En el aeropuerto, Gallo se encuentra con un viejo amigo que le recuerda que a veces lo que más quieres ya lo tienes. Decide regresar y hablar con Benito, pero ya es demasiado tarde, el niño no quiere saber nada de él. Gabriel no se da por vencido y busca al niño y le ofrece llevarlo con Enrique Vega.

Benito acepta y asiste a una reunión de Vega, quien lo recibe con los brazos abiertos. De todos los “candidatos”, Ricky parece el padre perfecto y Benito parece entusiasmado ante la posibilidad de que él sea su padre. En ese momento, Gabriel se da cuenta de que le duele perder a su hijo, pero se va para que el niño tenga un padre mejor.

Al final de “Lo mejor del mundo”, Benito busca a Gabriel y le cuenta que Vega no es su padre. Cuando Gallo propone llevarlo con Erik Rubin, el niño dice que ya no es necesario. Aunque no lo dicen con palabras, queda claro que comprendieron que ellos son padre e hijo.

