Debido a que se trata de una historia de romance de época, “Manual para señoritas” (“The Lady’s Companion” en inglés) se ha posicionado en el Top 10 de las series más populares de Netflix. Si ya viste la ficción que sigue a la carabina Elena Bianda (Nadia de Santiago) mientras busca a los mejores pretendientes para las hijas de Pedro Mencía (Tristán Ulloa) y se enamora Santiago Torres (Álvaro Mel), el que debía convertirse en esposo de Cristina (Isa Montalbán), estas series te podrían interesar.

Por supuesto, “Bridgerton” encabeza la lista de series que puedes ver si te gustó la producción creada por Gema R. Neira (“El caso Asunta”, “Las chicas del cable”) y María José Rustarazo (“Velvet”, “Nacho”), y dirigida por Claudia Pinto (“Beguinas”) y Carlos Sedes (“El caso Asunta”). Pero no es la única.

5 SERIES QUE DEBES VER SI TE GUSTÓ “MANUAL PARA SEÑORITAS”

1. Bridgerton

“Bridgerton” es una de las series más populares de Netflix. Producida por Shonda Rhimes, se basa en las novelas de Julia Quinn y narra los romances de los hijos Violet y Edmund. La primera temporada se centra en Daphne y Simon Basset. La segunda en el vizconde Anthony Bridgerton y Kate Sharma: La tercera en Colin y Penelope Featherington. La cuarta entrega está en desarrollo y tiene como protagonista a Benedict.

Temporadas: 3

¿Dónde ver?: Netflix

Benedict (Luke Thompson) es el protagonista de la cuarta temporada de "Bridgerton" (Foto: Netflix)

2. Las bucaneras

Creada por Katherine Jakeways, “Las bucaneras” se basa en la novela homónima inconclusa de la novelista estadounidense Edith Wharton. De acuerdo con la descripción, “un grupo de chicas de Estados Unidos amantes de la diversión irrumpe en el Londres de corsés ajustados de la década de 1870, provocando un choque entre la cultura inglesa y la estadounidense. Aunque se les envió a conseguir marido y estatus, sus corazones están puestos en mucho más que eso”.

"The Buccaneers" es una serie dramática de época británica creada por Katherine Jakeways (Foto: Apple TV+)

3. Sanditon

Adaptada por Andrew Davies a partir de un manuscrito inacabado de Jane Austen, “Sanditon” es un drama histórico británico protagonizada por Rose Williams, Theo James y Ben Lloyd-Hughes. Ambientada durante la era de la Regencia, la trama sigue a una heroína joven e ingenua mientras navega por el nuevo balneario de Sanditon, que antes era un antiguo pueblo de pescadores.

4. La señorita Scarlet y el Duque

“Miss Scarlet and The Duke” es una serie policial británica de época creada por Rachael New y protagonizada por Kate Phillips y Stuart Martin. De acuerdo con la sinopsis oficial, “tras la muerte del padre de Eliza Scarlet de un infarto, ella se hace cargo de su negocio de detectives privados, en contra de la voluntad de todos a su alrededor, incluido el inspector Wellington, amigo de la familia. ¿Tiene Eliza lo que se necesita para ser detective?”

"Miss Scarlet and the Duke", una de las series exclusivas de DirecTV GO. foto: PBS.

5. Reign

Creada por Stephanie SenGupta y Laurie McCarthy, “Reign” se basa en las primeras hazañas de María Estuardo. “La historia comienza en el año 1557 cuando Mary, Reina de Escocia, tiene que partir del convento en el que vivía hacia Francia, para contraer matrimonio con el Príncipe Francis II de Francia y así sellar una alianza entre los dos países.”