“Los desenredos del amor” (en inglés: “Love Untangled“) es la película coreana que llegó a Netflix como una interesante alternativa para los fans de las comedias románticas. Así, tras ver la cinta, quizá te gustaría repasar los detalles clave de su desenlace. Por eso, en esta nota, te traigo su final explicado. ¡Ten cuidado con los SPOILERS !

Vale precisar que la producción está dirigida por Namkoong Sun y se desarrolla a lo largo de 118 minutos de metraje, tiempo en el que Gong Myung, Shin Eun-soo y Cha Woo-min se lucen como protagonistas.

Todos juntos narran una historia que se desarrolla en 1998 y se centra en Park Se-ri, una joven que cursa el último año de preparatoria y cuya principal inseguridad radica en su cabello extremadamente rizado, una característica física que heredó de su padre.

Resulta que esta peculiaridad capilar se ha convertido en el “origen” de sus múltiples fracasos románticos, transformando cada intento de declaración amorosa en un desastre.

Entonces, justo antes de realizar la confesión más trascendental de su vida estudiantil (declararle sus sentimientos al estudiante más popular de la escuela), Se-ri toma la decisión de someterse a un procedimiento de alisado capilar.

No obstante, el destino interviene cuando conoce a Han Yun-seok, un alumno transferido que altera los planes originales de la chica.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Los desenredos del amor”:

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “LOS DESENREDOS DEL AMOR”?

Hacia el final de la película de Netflix, Park Se-ri comprende que sus verdaderos sentimientos no están dirigidos hacia Kim Hyun, sino que está enamorada de Han Yun-seok, quien la aprecia realmente tal como es.

Sin embargo, su felicidad se ve interrumpida por el pasado traumático de Yun-seok, quien debe enfrentarse a su padre abusivo.

Por lo tanto, en un acto de amor sacrificado, Se-ri decide terminar la relación a través de una llamada telefónica, mintiendo sobre sus sentimientos para que el muchacho pueda mudarse a Estados Unidos y escapar del maltrato paterno.

No obstante, antes de hacer la llamada de la ruptura, ella había grabado otro mensaje confesando cuánto quería a Yun-seok.

Y, aunque nuestra protagonista cortó la primera grabación, el sistema telefónico envió ambos mensajes, revelándole al muchacho la verdad detrás del sacrificio de Se-ri.

¿CÓMO TERMINA “LOS DESENREDOS DEL AMOR”?

“Los desenredos del amor” concluye con un salto temporal: Se-ri ahora es una estudiante universitaria que ha perdido el entusiasmo romántico desde la ruptura.

Entonces, sus amigas le organizan una cita a ciegas, pero ella decide marcharse del café antes de -siquiera- conocer a su pretendiente.

En un giro emotivo, Se-ri se dirige a la playa donde comenzó su historia de amor y es contactada por la cita misteriosa. Para su sorpresa, la persona al otro lado del teléfono es Han Yun-seok, quien nunca había dejado de pensar en ella.

Así, en ese lugar tan especial para ambos, el chico expresa su deseo de que Se-ri sea su novia oficialmente. Sin dudarlo, ella acepta, mientras el grupo que habían orquestado el reencuentro celebra gritando de alegría.

Sí, es un final feliz y el mensaje es claro: el amor verdadero no requiere cambiar tu esencia, sino encontrar a alguien que te valore por lo que eres. Y a ti, ¿te gustó este desenlace?

El póster de "Los desenredos del amor", película coreana dirigida por Namkoong Sun que se desarrolla a lo largo de 118 minutos de metraje (Foto: Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí