Prepárate para ser transportado a 1998, ese año mágico en que los walkman aún eran reyes y las confesiones de amor se hacían en papel escrito a mano. Así comienza “Los desenredos del amor”, una nueva comedia romántica coreana de Netflix que celebra el primer enamoramiento, la amistad inquebrantable y el poder de aceptarse tal como uno es.

¿DE QUÉ TRATA “LOS DESENREDOS DEL AMOR”?

La historia sigue a Park Se-ri, una joven de 19 años que estudia en la secundaria de Busan. Toda su vida ha creído que alisándose su alborotada melena rizada podría capturar el corazón del chico más popular del centro: Kim Hyun.

Pero todo cambia con la llegada de Han Yoon-seok, un estudiante transferido desde Seúl, cuya actitud indiferente desafía los planes y expectativas de Se-ri, obligándola a enfrentarse a lo que realmente significa amar, aceptar y buscar su propia identidad. Este entrañable retrato de la adolescencia viene cargado de nostalgia, humor y esa tensión emocional que solo un primer amor puede ofrecer.

Esta película va más allá del romance cliché; es una mezcla nostálgica de época y una exploración sincera de la identidad, la autoaceptación y las rivalidades escolares que marcan profundamente. Es perfecta para quienes aman el K-drama pero en formato breve, fresco, emotivo y sorprendentemente realista.

La trama no solo entrega momentos de comedia y tensión juvenil, también reflexiona sobre la autenticidad. Se-ri aprende que no necesita cambiar su imagen para ser amada: la verdadera transformación viene de aceptarse. La película celebra el valor de ser uno mismo y el poder del apoyo de tus amigos —como Baek Seong-rae— para enfrentar los miedos del corazón.

Para los amantes del cine asiático, la plataforma de streaming estrenará en dos días un K-drama con todas las letras (Foto: Netflix)

EL REPARTO DE ACTORES DE “LOS DESENREDOS DEL AMOR”

El reparto está liderado por Gong Myung (Han Yoon-seok), Shin Eun-soo (Park Se-ri) y Cha Woo-min (Kim Hyun), acompañados por Yoon Sang-hyun (como el leal amigo Baek Seong-rae) y Kang Mi-na —quien interpreta a la rival Ko In-jeong—, entre otros talentos que dan vida a un elenco juvenil vibrante y honesto.

¿DÓNDE Y CÓMO VER “LOS DESENREDOS DEL AMOR”?

“Los desenredos del amor” está disponible exclusivamente en Netflix, y su estreno mundial será el 29 de agosto de 2025. Para disfrutarla desde Estados Unidos, necesitas una suscripción a Netflix. Estos son los planes vigentes:

Estándar con anuncios : US$ 7.99/mes

: US$ 7.99/mes Estándar sin anuncios : US$ 17.99/mes

: US$ 17.99/mes Premium (4K + HDR, sin anuncios): US$ 24.99/mes

Ambientada en los años 90, “Los desenredos del amor” revive con encanto una época marcada por la música en cintas, las confesiones escritas a mano y esos nervios que antes parecían eternos. Esa combinación de estética retro y emociones contemporáneas crea un relato universal que puede conmover tanto a millennials como a quienes buscan una historia fresca, honesta y cargada de ternura.

