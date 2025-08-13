A veces uno quiere ver una película directa, sin rodeos. Nada de tramas enredadas ni diálogos eternos. Solo necesito algo que me atrape rápido y me mantenga pegado al asiento durante una hora y media. Si tú también eres de esos, te entiendo completamente. Porque a veces lo único que queremos es pura acción sin pausa.

Y es que hay días en los que no tenemos tiempo (ni ganas) de ver una película de dos horas y media. Queremos un buen disparo de adrenalina que empiece fuerte, se mantenga intenso y cierre con broche de oro. Pero encontrar algo así en el catálogo de Netflix puede ser todo un reto, porque entre tanto contenido, muchas joyas pasan desapercibidas.

Eso fue justo lo que me pasó con una película que encontré casi por accidente. No la promocionaron mucho, no es parte de una franquicia gigante, y no tiene nombres hollywoodenses que veas todos los días.Y hasta recibió malas críticas cuando se lanzó en cines en 2020. Pero cuando la terminé de ver, supe que tenía que recomendarla sí o sí. ¿Lo mejor? Dura apenas 87 minutos.

Estoy hablando de “Venganza” (Army of One en su título original), una cinta de acción con tintes de thriller que mezcla venganza, supervivencia y combate cuerpo a cuerpo de forma electrizante. Si te gustan las protagonistas letales al estilo “John Wick” o “Atomic Blonde”, esta es para ti.

Ellen Hollman como Brenner Baker en la película "Venganza" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA LA PELÍCULA?

La historia es simple pero poderosa. Brenner Baker, una militar altamente entrenada, está de excursión con su esposo en los bosques de Alabama cuando descubren, por accidente, el escondite de un cártel de drogas y armas. No logran escapar. Él es asesinado brutalmente. A ella la dan por muerta; un grave error.

Lo que los criminales no saben es que Brenner pertenece al 75.º Regimiento de Rangers del Ejército. Y dejaron viva a la peor persona posible. Con una mezcla de rabia, dolor y disciplina militar, comienza una cacería uno a uno, eliminando a todos los miembros del cártel con la precisión de una profesional. Sí, es una venganza sangrienta, despiadada y satisfactoria.

Y aunque hemos visto muchas películas con esa premisa, acá lo que marca la diferencia es cómo se desarrolla. No hay pretensión. No hay pausas largas. Es acción, pura y dura. Y la protagonista, Ellen Hollman, se compromete con cada escena como si estuviera en su propia guerra personal.

ACTORES Y PERSONAJES DE LA PELÍCULA

Ellen Hollman como Brenner Baker – también es productora y guionista de la película.

Matt Passmore como Dillon, el esposo de Brenner.

Barry Hanley como Lance.

Stephen Dunlevy como Hank.

Geraldine Singer como Mama.

Gary Kasper como Butch.

Kendra Carelli como Emily.

Cameron Bowen como Jesse.

Casey Hendershot como Earl.

¿CÓMO VER “VENGANZA”?

La película está disponible en Netflix para usuarios en Estados Unidos y varios países de Latinoamérica. Solo tienes que buscarla como Venganza o Army of One (depende del país) en la barra de búsqueda de la plataforma.

Si usas subtítulos o prefieres el idioma original, está disponible tanto en español como en inglés. Y recuerda: solo dura 87 minutos, así que es perfecta para una noche de semana o para un maratón de acción con amigos el fin de semana.

¿VALE LA PENA VER ESTA PELÍCULA?

Totalmente. No te voy a decir que es una obra maestra del cine porque no lo es, pero sí cumple con creces lo que promete: entretenimiento puro, escenas de combate bien coreografiadas, una protagonista carismática y una historia de venganza que no se anda con vueltas.

Además, ver a una mujer como Brenner Baker tomar el control absoluto, planear su ataque, ejecutar con frialdad y no caer en clichés de “dama en peligro”, es un refresco total dentro del género. Si te gustaron películas como “Peppermint”, “The Old Guard” o incluso “Rambo: Last Blood”, esta te va a encantar.

En definitiva, “Venganza” es de esas películas que no necesitas pensar mucho para disfrutar, pero que te dejan con la sensación de haber visto algo intenso y bien ejecutado. Y con solo 87 minutos de duración, es un golpe directo al corazón del buen cine de acción.

TRÁILER DE “VENGANZA”

