Traición, lujuria y sangre es lo que nos presenta “Los dueños del juego”, la serie brasileña que ya está disponible desde el pasado 29 de octubre de 2025 en Netflix. A raíz de la violencia y crimen que se presenta a lo largo de sus ocho episodios, muchos se preguntan si esta producción se basó en una historia real. Descúbrelo a continuación.

Antes te preciso que este drama criminal sigue a Profeta, un joven que busca ascender en el imperio del juego ilegal, pero para asegurar su lugar en la cima debe apostar contra familias poderosas. De esta forma, el dinero, los intereses y el poder hacen de las suyas.

La trama sigue los pasos de Profeta, un joven ambicioso que busca escalar posiciones dentro del imperio clandestino del juego ilegal (Foto: Netflix)

¿“LOS DUEÑOS DEL JUEGO” SE BASA EN UNA HISTORIA REAL?

A pesar de que la serie refleja la realidad del crimen, la violencia y la ambición en Río de Janeiro, “Los dueños del juego” no se basa en una historia de la vida real, pues es una ficción, pero eso no quiere decir que aborde a grandes rasgos todo lo que representa el crimen organizado en la sociedad y la política.

Por tanto, se toma ciertas licencias creativas para contar una emocionante trama, que se mantiene realista gracias a sus personajes, quienes representan la supervivencia, el crecimiento y la lucha en medio del mundo del hampa.

En "Los dueños del juego", se muestra el crimen organizado en la sociedad (Foto: Paranoid Filmes)

Es más, aunque no utiliza nombres de pandillas ni individuos reales, es el fiel reflejo de una sociedad que cada vez más se va sumiendo en la miseria. En resumen, esta producción brasileña presenta “una historia de ficción que muestra la realidad de forma cruda”, precisa Moviedelic.

Vale precisar que Brasil tiene una larga tradición con los juegos de azar, algo que la producción toma como eje central para narrar la trama. Lo mismo pasa con la posible legalización del juego por parte del Estado, lo que ha afectado el poder de las bandas criminales. Esto también se aborda en la narrativa.

En "Los dueños del juego", el control del negocio del juego está manos de familias poderosas (Foto: Paranoid Filmes)

