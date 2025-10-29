La nueva serie “Los dueños del juego” ha llamado poderosamente la atención desde su estreno en Netflix: ambientada en el oscuro mundo del juego clandestino en Río de Janeiro, la producción brasileña combina acción, intriga y drama familiar para explorar los extremos del poder y la ambición. Su llegada ha generado expectativa por lo que cuenta y lo que podría venir después.

¿DE QUÉ TRATA LA HISTORIA DE “LOS DUEÑOS DEL JUEGO”?

La historia de “Los dueños del juego” gira en torno a cuatro familias que controlan el imperio del “jogo do bicho” en Río de Janeiro, mientras un joven ambicioso apodado “Profeta” busca abrirse camino, trepar y consolidarse en un mundo donde las apuestas, el dinero y la traición son moneda corriente.

Con un total de 8 episodios en su primera temporada, la serie presenta una mirada implacable al crimen organizado desde una óptica moderna, dramática y con aspiraciones globales.

El reparto reúne a figuras destacadas del audiovisual brasileño: André Lamoglia interpreta al protagonista Profeta; Xamã da vida a Búfalo; Mel Maia, Giullia Buscaccio, Juliana Paes, Chico Díaz y otros completan el elenco de esta saga de familias rivales entre lujo, violencia y cronistas invisibles.

La serie se ha convertido en una de las más comentadas de la plataforma (Foto: Netflix)

¿HABRÁ UNA TEMPORADA 2 DE “LOS DUEÑOS DEL JUEGO”?

Según informes recientes, aunque todavía no hay anuncio oficial por parte de Netflix, el equipo de producción ya estaría trabajando en la continuación: los guionistas han iniciado la escritura de la segunda temporada y se dice que las grabaciones podrían comenzar en 2026. Además, algunos actores firmaron contratos para varias temporadas, lo que refuerza la idea de que la serie no se queda en una única entrega.

Los motivos de esta decisión parecen claros: el estilo, ambientación y temática de “Los dueños del juego” están en línea con las producciones que buscan combinar lo local con lo global, y con narrativas que capturan audiencias fuera de Brasil. El universo del crimen, la traición familiar y la ambición despiertan tanto interés como debates, lo que favorece la continuidad.

Para quienes ya vieron la primera temporada, el consejo es vigilar los comunicados oficiales de Netflix Brasil, las redes sociales de producción y los perfiles de los actores, porque ahí suelen aparecer pistas sobre rodajes, fecha de inicio de grabaciones y lanzamientos.

