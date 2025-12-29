La reconocida actriz surcoreana Cho Yeo-jeong asume el importante rol de Bae Geum-ji en la serie de drama, acción y suspenso "Made in Korea" (Foto: Hive Media Corp / Disney+)
Tras el lanzamiento de sus dos primeros en Nochebuena, regresa para cerrar el 2025 con más intriga, traiciones y esa estética setentera que ha cautivado a tantos espectadores. Así, ¿quieres saber cuándo podrás ver la continuación de ? Pues, en las siguientes líneas, te cuento cuál es la fecha, la hora y el link oficial para disfrutar de los episodios 3 y 4 de la . ¡Presta atención!

Vale precisar que la producción está ambientada en la Corea del Sur de los años 70’s, y narra el ascenso de Baek Ki-tae () y la persecución implacable de Jang Geon-young (Jung Woo-sung).

De esta manera, si los primeros capítulos establecieron el panorama de este “tablero de ajedrez”, los episodios 3 y 4 prometen mover las piezas de forma agresiva.

Es decir, nos sumergiremos aún más en la operación de contrabando de Ki-tae, mientras la fiscalía empieza a bloquear su camino.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Made in Korea”:

¿CUÁNDO SE ESTRENAN LOS EPISODIOS 3 Y 4 DE “MADE IN KOREA”?

Los episodios 3 y 4 de la serie coreana se estrenan el miércoles 31 de diciembre del 2025, una fecha muy especial en el calendario.

Y es que los capítulos se presentan como el regalo ideal para despedir el año: una maratón de casi dos horas antes de las celebraciones.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS 3 Y 4 DE “MADE IN KOREA”?

El estreno de los episodios de “Made in Korea” suele respetar el horario habitual de nuevos lanzamientos en Disney+.

O sea, la llegada de los capítulos 3 y 4 de la serie a la plataforma sigue esta programación:

PaísesHorario
Estados Unidos12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) del miércoles 31 de diciembre
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica2:00 a.m. del miércoles 31 de diciembre
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador3:00 a.m. del miércoles 31 de diciembre
Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico4:00 a.m. del miércoles 31 de diciembre
Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil5:00 a.m. del miércoles 31 de diciembre
España9:00 a.m. del miércoles 31 de diciembre

¿CÓMO VER LOS EPISODIOS 3 Y 4 DE “MADE IN KOREA”?

“Made in Korea” es una producción que forma parte de los catálogos de Hulu (Estados Unidos) y Disney+ (Latinoamérica y resto del mundo).

Entonces, con una suscripción activa a cualquiera de las dos plataformas, puedes acceder al contenido a través de los siguientes enlaces:

LOS PRÓXIMOS EPISODIOS SEGÚN EL CALENDARIO DE ESTRENO DE “MADE IN KOREA”

  • Episodio 5: miércoles 7 de enero del 2026
  • Episodio 6 (final de temporada): miércoles 14 de enero del 2026
La serie "Made in Korea" se compone de tan solo 6 episodios en su primera temporada (Foto: Hive Media Corp / Disney+)
La serie "Made in Korea" se compone de tan solo 6 episodios en su primera temporada (Foto: Hive Media Corp / Disney+)

