Si lo tuyo son las tramas llenas de secretos, engaños y oscuras obsesiones, sin duda “Malice” (en español: “Malicia”) es la serie que estabas esperando, ya que te mantendrá pegado a tu pantalla ni bien comiences a verla. De qué trata, cuándo se estrena y todo lo que necesitas saber sobre esta producción británica en los siguientes párrafos.

Este thriller psicológico creado por James Wood está protagonizado por el reconocido y recordado actor David Duchovny, de “The X-Files”.

¿DE QUÉ TRATA “MALICE”?

“Malice” sigue a Adam Healey, un carismático tutor que tras ganarse la confianza de la adinerada familia Tanner durante sus vacaciones en Grecia, logra ocupar el lugar de la niñera cuando ella enferma, motivo por el que se instala en su casa en Londres. En este lugar, comenzará a demostrar su verdadera naturaleza, pues tiene deseos de venganza y no duda en destruir ese hogar.

Es así como pone en contra a la pareja y conspira para arruinarlos a todos, pero cuando la familia intenta descubrir el pasado del joven, sus integrantes quedan atrapados en un peligroso juego psicológico donde nada es lo que parece.

A raíz de lo que sucede, Jamie empieza a darse cuenta de que Adam puede ser responsable de todos sus desastres recientes, por lo que hará de todo para salvar a sus seres queridos. ¿Lo logrará o ya será demasiado tarde?

FECHA DE ESTRENO DE “MALICE”

La serie “Malice” se estrenó este 14 de noviembre de 2025 en Amazon Prime Video. Tiene un total de seis episodios que se estrenan en simultáneo el mismo día de su lanzamiento; por tanto, para disfrutar de este thriller debes tener una suscripción activa a la plataforma de streaming.

Si ya tienes una cuenta, simplemente sigue los siguientes pasos:

Ingresa a Amazon Prime Video desde tu navegador o la aplicación en tu dispositivo, iniciando sesión con tu cuenta activa.

Utiliza la barra de búsqueda y escribe el título exacto: Malice﻿.

Selecciona la serie en los resultados y haz clic en el episodio que deseas ver.

TRÁILER DE “MALICE”

ELENCO DE “MALICE”

Jack Whitehall como Adam Healey, el carismático joven que será un problema y peligro para la familia Tanner.

David Duchovny como Jamie Tanner, padre de familia que será objetivo de la venganza de Jack.

Carice van Houten como Nat Tanner, esposa de Jamie.

Teddie Allen como April Tanner, hija de Jamie y Nat.

Phoenix Laroche como Dexter Tanner, hijo de Jamie y Nat.

Harry Gilby como Kit Tanner, hijo de Jamie y Nat.

Christine Adams como Jules, la mejor amiga de Nat.

Raza Jaffrey como Damien, el marido de Jules.

Anna Siow como Nayla

Phoenix Jackson Mendoza como Jodie

Rianna Kellman como Harper, hija de Jules y Damien.

Jade Khan como Milly, hija Jules y Damien.

Lefteris Tsatsis como Priest

Charlotte Riley como Sophie

Lyna Dubarry como Ingrid

Markus Flanagan como Jared

Akiya Henry como Jo Bakersfield

Marina Argyropoulou como Iris

¿DÓNDE SE AMBIENTA LA SERIE?

“Mlice” se ambienta en Londres y Grecia, escenarios donde veremos cómo manipulación y traición se convertirán en el pan de cada día.

