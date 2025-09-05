“Nadie nos va a extrañar” es de aquellas series juveniles que además de mostrarnos una trama cargada de muchas emociones, también nos hace pensar sobre las diversas problemáticas propias de los adolescentes como la sexualidad, la amistad, los conflictos, la depresión y más. Debido a que esta producción se convirtió en una de las favoritas del público tras haber aterrizado el 9 de agosto de 2024 en Amazon Prime Video, muchos quedaron con ganas de ver más tras el final. Pues bien, hay buenas noticias, ya que se anunció su segunda temporada. A continuación, todo lo que se sabe sobre la nueva tanda de episodios.

Cabe mencionar que el drama juvenil fue renovado poco más de un año después de su lanzamiento. Como se recuerda, sigue a cinco estudiantes de la década de los 90 que venden tareas y trabajos a sus compañeros, su mayor ventaja es que nadie sospecha de ellos, toda vez que con considerados nerds; aunque el negocio es rentable y los convierte en populares, una inesperada pérdida amenaza con arruinar todo.

Los cinco personajes principales de la primera entrega de "Nadie nos va a extrañar" (Foto: The Immigrant)

“NADIE NOS VA A EXTRAÑAR” RECIBE LUZ VERDE

El gran anuncio fue realizado por los actores juveniles de la exitosa serie. “Tenemos segunda temporada”, revelaron en un solo grito durante el Amazon Upfront, en el que se dio a conocer otros nuevos proyectos y producciones que aterrizarán en la plataforma de streming.

De esta forma, el drama dirigido por Catalina Aguilar Mastretta y Samuel Kishi seguirá al grupo de adolescentes que tanto nos cautivó.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “NADIE NOS VA A EXTRAÑAR” – TEMPORADA 2?

Aunque la noticia de su renovación emocionó a sus seguidores, todavía no se tiene una fecha exacta para la llegada de la segunda temporada de “Nadie nos va a extrañar” en Amazon Prime Video.

Si tomamos en cuenta que el proceso de producción ya comenzó, cabe la posibilidad de que el drama juvenil llegue a la pantalla a mediados de 2026 e incluso a inicios de 2027. Habrá que esperar una confirmación oficial.

Memo decide acabar con sus días en "Nadie nos va a extrañar" (Foto: The Immigrant)

¿QUÉ VERÍAMOS EN LA SEGUNDA TEMPORADA DE “NADIE NOS VA A EXTRAÑAR”?

Tampoco se sabe qué historia veríamos en la nueva tanda de episodios de la segunda temporada, pero podríamos guiarnos con el final de la primera entrega de “Nadie nos va a extrañar”. Como se recuerda, los cuatro amigos están lidiando con la pérdida de Memo; sin embargo, deciden homenajearlo vendiendo los resultados del último examen, algo que les sale mal porque el día de la evaluación deciden cambiar las preguntas.

Una vez que concluye la prueba, el grupo decide huir, pero se desata una pelea entre Diego y los amigos de Memo, lo que genera la presencia del director, quien se entera por Diego que hay un negocio de venta de tareas. Ante el riesgo de ser expulsado, Tenoch saca su última carta y convence a la autoridad estudiantil de seguir con ello para mantener el promedio alto de su escuela.

El octavo capítulo concluye con los amigos reunidos, quienes encuentran consuelo al estar unidos. Mientras que la profesora Ilse escucha la canción que grabó Mafer en el que habla sobre la incertidumbre y cambio propios de la edad de sus estudiantes.

Con todo lo señalado, podríamos deducir que la temporada 2 de “Nadie nos va a extrañar” seguirá a los adolescentes enfrentándose a sus sentimientos por la pérdida de Memo y, aunque no saben cuál será su futuro, por ahora tienen un pacto que deben cumplir con el director. Asimismo, veremos la relación que mantienen Alex y Rafa, quienes se dieron un beso delante del grupo.

En "Nadie nos va a extrañar", el grupo de amigos siente un gran vacío tras la muerte de Memo (Foto: The Immigrant)

¿QUIÉNES REGRESARÍAN A LA TEMPORADA 2 DE “NADIE NPS VA A EXTRAÑAR”?

Entre los actores que retornarían a la segunda temporada de “Nadie nos va a extrañar” estarían Virgilio Delgado como Tenoch, Nicolás Haza como Alex, Camila Calónico como Marifer, Macarena Oz como Daniela, Alejandro Puente como Rafael, Ernesto Laguardia como el director, entre otros más.

La duda ha surgido sobre la presencia de Axel Madrazo como Memo en esta nueva entrega, toda vez que estuvo en el Upfront de Amazon dando el anuncio. Si bien, su personaje falleció, quizá aparecería a modo de flashbacks.

Varios actores regresarán para segunda temporada de "Nadie nos va a extrañar" (Foto: The Immigrant)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí