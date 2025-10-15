Con el estreno de “Culpa nuestra” este 16 de octubre en Prime Video, Nicole Wallace cierra un capítulo que marcó su vida. Durante tres años dio vida a Noah Morán, el personaje que la catapultó al estrellato internacional y que la convirtió en la protagonista de una de las trilogías románticas más vistas del streaming. Hoy, con el corazón entre la nostalgia y la emoción, la actriz madrileña se prepara para escribir una nueva historia en su carrera.

“Me quedo feliz de haber acompañado a los fans en esta historia”, confesó Nicole Wallace en una entrevista exclusiva con Us Weekly en Español, al recordar todo lo que vivió durante el rodaje de “Culpa mía”, “Culpa tuya” y ahora “Culpa nuestra”. A sus 23 años, la actriz dice adiós a Noah con una mezcla de orgullo y gratitud, consciente de que esa etapa fue un viaje transformador que la hizo crecer tanto profesional como personalmente.

Después de tres años dando vida a Noah Morán, Nicole Wallace se despide de la saga que la catapultó al estrellato internacional (Foto: Prime Video)

UN CIERRE A LO GRANDE

El cierre de la trilogía tuvo lugar en un evento inolvidable en Ibiza, donde Prime Video presentó la película ante prensa, creadores de contenido y más de 150 fans que pudieron disfrutar del preestreno junto al elenco completo. En la alfombra roja, Wallace se reencontró con Gabriel Guevara —su pareja en la ficción— y con los actores Marta Hazas, Goya Toledo, Iván Sánchez, Eva Ruiz y Álex Béjar, además de la escritora Mercedes Ron y el director Domingo González. Fue una celebración con aroma a final, pero también a nuevos comienzos.

En “Culpa nuestra”, la historia de Noah y Nick alcanza su punto más intenso. Años después de separarse, ambos vuelven a cruzarse en la boda de Jenna y Lion, y las viejas emociones resurgen con fuerza. Entre reencuentros, heridas y perdones, el filme promete un desenlace apasionante. “Estarán con el corazón feliz y luego roto”, adelantó Nicole, consciente de que los fans sentirán esa mezcla de amor y tristeza que define toda la saga “Culpables”.

En esta última entrega, la relación entre Noah y Nick vuelve a enfrentarse a giros inesperados, pérdidas y reencuentros que desafían su amor (Foto: AFP)

PERO EL ADIÓS DE NOAH NO SIGNIFICA UNA PAUSA

Al contrario, marca el inicio de una etapa aún más ambiciosa. Nicole Wallace ya prepara su regreso a la pantalla con dos grandes proyectos internacionales. El primero es “La casa de los espíritus” , la esperada adaptación de la novela de Isabel Allende que llegará también a Prime Video. En ella interpretará a Clara del Valle, un papel profundamente espiritual y emocional que marcará un giro radical respecto a su personaje anterior.

El segundo proyecto es “Curse for Medellín” , una serie que la actriz ya comenzó a rodar y que promete mostrar una faceta completamente distinta de su talento. “Son cosas muy divertidas y muy bonitas”, adelantó Nicole, entusiasmada con esta nueva etapa. Ambas producciones confirman su salto definitivo al panorama internacional, consolidándola como una de las jóvenes actrices españolas con mayor proyección del momento.

El legado de “Culpables” será difícil de igualar: tres películas, millones de visualizaciones, récords de audiencia y una comunidad global de fans que creció junto a ella. Desde “Culpa mía” hasta “Culpa nuestra”, Nicole y Gabriel Guevara se convirtieron en los rostros de una generación que encontró en su historia un refugio de emoción, rebeldía y deseo. “Es un final muy loco y caótico, pero fiel al espíritu de las películas”, dijo la actriz, sonriendo con la madurez de quien sabe que los finales también pueden ser comienzos.

Y así, mientras los fans se preparan para despedirse de Noah, Nicole Wallace ya mira hacia adelante. Lo que empezó como una historia de amor adolescente se ha transformado en una carrera en ascenso que promete sorprender con cada nuevo paso. De Ibiza a Hollywood, la actriz madrileña está lista para un nuevo viaje, uno donde la pasión, el talento y la magia del cine seguirán guiando su camino.

