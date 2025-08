“Omniscient Reader’s Viewpoint” (en español: “Lector Omnisciente”) es una famosa novela web surcoreana escrita por Sing Shong que se publicó entre 2018 y 2020, estableciéndose como un relato imprescindible para los fans de la acción, las aventuras, el drama y la fantasía. Así, ¿sabías que su adaptación live-action ya se estrenó en los cines de algunos países? Pues, en esta nota, te cuento todo lo que debes conocer sobre la película “Omniscient Reader: The Prophecy”.

Vale precisar que el filme está dirigido por Kim Byeong-woo y se desarrolla a lo largo de 116 minutos de metraje.

Además, en su elenco, destacan estrellas como Lee Min-ho, Ahn Hyo-seop, Chae Soo-bin y Jisoo de BLACKPINK.

¿DE QUÉ TRATA “OMNISCIENT READER: THE PROPHECY”?

“Omniscient Reader: The Prophecy” narra la historia del oficinista Kim Dok-ja, el único lector de la novela web serializada “Three Ways to Survive the Apocalypse” que -de repente- se convierte en realidad.

Entonces, a medida que el mundo real se sumerge en el caos, el chico conoce al poderoso Yoo Joong-hyuk y juntos se embarcan en un peligroso viaje para reescribir el destino y evitar el fin del mundo.

Así, en el proceso, Kim Dok-ja deberá aprende la diferencia entre ser un protagonista y ser un lector.

MIRA EL TRÁILER DE “OMNISCIENT READER: THE PROPHECY”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “OMNISCIENT READER: THE PROPHECY”?

A continuación, conoce a los integrantes del reparto principal de “Omniscient Reader: The Prophecy”:

Lee Min-ho como Yoo Joong-hyuk

Ahn Hyo-seop como Kim Dok-ja

Chae Soo-bin como Yoo Sang-ah

Shin Seung-ho como Lee Hyun-sung

Nana como Jung Hee-won

Jisoo como Lee Ji-hye

Kwon Eun-seong como Lee Gil-young

¿CÓMO VER “OMNISCIENT READER: THE PROPHECY”?

“Omniscient Reader: The Prophecy” llegó a los cines de acuerdo con la siguiente programación:

Estreno en Corea del Sur: miércoles 23 de julio del 2025

miércoles 23 de julio del 2025 Estreno en Estados Unidos: viernes 1 de agosto del 2025

Según Forbes, la cinta recaudó 1′212,632 dólares en su primera semana de lanzamiento en Corea del Sur, convirtiéndose en la película número uno en la taquilla del país asiático, al superar a títulos como “King of Kings” y “The Fantastic Four: Four Steps”.

Hasta el momento, no se ha revelado su fecha de lanzamiento en España ni en Latinoamérica. Sin embargo, se sabe que los derechos de distribución de la producción se han vendido en 113 países.

LA ADAPTACIÓN ANIME DE “OMNISCIENT READER”

Una adaptación al anime de “Omniscient Reader’s Viewpoint” -titulada en japonés “Zenchi-teki na Dokusha no Shiten kara”- fue anunciada en la Anime Expo 2024.

Esta serie todavía no tiene fecha de estreno, pero se ha confirmado que Crunchyroll obtuvo la licencia de la distribución fuera de Asia.

El póster de "Omniscient Reader: The Prophecy", película del director Kim Byeong-woo que se desarrolla a lo largo de 116 minutos de metraje (Foto: Realies Pictures)

