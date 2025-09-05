La próxima entrega del manga “One Piece” está a punto de llegar de manera oficial, por lo que muchos fans de la obra de Eiichiro Oda ya se preparan para disfrutarla. Y es que el capítulo 1159 promete ser decisivo para el desarrollo de la saga actual. Pero, ¿sabes cómo leerlo? Pues, en esta nota, te presento la fecha, la hora y el link para que no te lo pierdas. ¡Presta atención!

Vale precisar que, en este capítulo, diversos personajes se enfrentan a una amenaza que cambia el curso de la historia, desatando un conflicto de proporciones inéditas.

Mientras tanto, antiguos aliados y nuevos rostros convergen en un misterioso lugar, revelando secretos que definirán el futuro de los piratas.

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL CAPÍTULO 1159 DEL MANGA “ONE PIECE”?

Oficialmente, el capítulo 1159 del manga “One Piece” estará disponible a partir del domingo 7 de septiembre del 2025, bajo el título “La isla fatídica”.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL CAPÍTULO 1159 DEL MANGA “ONE PIECE”?

Los lectores alrededor del mundo pueden acceder al contenido de acuerdo con las siguientes horas de lanzamiento:

Países Horario Estados Unidos 7:00 a.m. (PT) / 10:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 8:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 9:00 a.m. Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 10:00 a.m. Paraguay, Argentina, Uruguay 11:00 a.m. España 4:00 p.m.

¿CÓMO LEER EL CAPÍTULO 1159 DEL MANGA “ONE PIECE”?

Los fans tienen estas opciones oficiales para disfrutar del nuevo capítulo del manga:

En Latinoamérica y España : vía MANGA PLUS by Shueisha (Link oficial)

y : vía by Shueisha (Link oficial) En Estados Unidos: a través de MANGA PLUS y VIZ (Link oficial)

Cabe resaltar que se espera que el capítulo 1160 de “One Piece” se publique el domingo 14 de septiembre de 2025. Es decir, no habrá pausa en la emisión semanal de la obra.

FICHA TÉCNICA DEL MANGA “ONE PIECE”

Título original: ワンピース

ワンピース Autor: Eiichirō Oda

Eiichirō Oda Género: aventuras, fantasía, acción

aventuras, fantasía, acción Primera publicación: 22 de julio de 1997 en la revista Weekly Shōnen Jump

22 de julio de 1997 en la revista Weekly Shōnen Jump Editorial original (Japón): Shueisha

Shueisha Formato: manga impreso en blanco y negro

manga impreso en blanco y negro Periodicidad: semanal

Yamato aparece en la portada del capítulo 1159 del manga "One Piece" (Foto: Shueisha)

