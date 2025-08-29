Si eres fan de “One Piece”, me temo que deberás esperar un poco más por el episodio 1142, ya que este no llegará -como muchos habían imaginado- el domingo 31 de agosto del 2025. Pero, ¿cuándo realmente se estrena el capítulo en Crunchyroll? Pues, en esta nota, te presento la fecha, la hora y el link para no perderte su lanzamiento. ¡Presta atención!

Vale precisar que la decisión de retrasar el estreno del episodio se debe a que, en su lugar, se emitirá un especial de recapitulación titulado “La revisión de aventuras del Dr. Chopper: El orgulloso sueño de los gigantes”(en inglés: "Dr. Chopper’s Adventure Checkup - The Proud Dream of the Giants“).

Así, este resumen se centra en los legendarios gigantes Dorry y Broggy, incluyendo apariciones de Saul y Robin para refrescar la memoria sobre momentos clave de la trama antes de los acontecimientos del Arco de Egghead.

Debajo de estas líneas, mira el tráiler del capítulo recopilatorio del anime de Crunchyroll:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 1142 DE “ONE PIECE”?

El episodio 1142 de “One Piece” se estrena el domingo 7 de septiembre del 2025, bajo el título “Responde, mundo - El mensaje de Vegapunk” (transcripción: “Ōtō seyo, Sekai - Begapanku no messēji”).

Tal como te puedes imaginar, este capítulo promete ser crucial para el desarrollo de la historia, especialmente por el mensaje que Vegapunk tiene preparado para el mundo.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 1142 DE “ONE PIECE”?

El episodio llega al streaming desde las primeras horas de su día de lanzamiento, según la siguiente programación.

Horario según países:

Países Horarios Estados Unidos 8:45 a.m. (PT) / 11:45 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 9:45 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 10:45 a.m. Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 11:45 a.m. Paraguay, Argentina, Uruguay 12:45 p.m. España 5:45 p.m.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 1142 DE “ONE PIECE”?

Al igual que el resto de la serie, el episodio 1142 de “One Piece” es parte del catálogo de Crunchyroll.

Entonces, para disfrutarlo sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Teniendo en cuenta ese detalle, puedes ingresar al LINK OFICIAL del anime.

En un momento crucial en "One Piece", los Piratas Guerreros Gigantes hacen su aparición épica para rescatar a sus aliados (Foto: Toei Animation)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí