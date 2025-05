Después de una pausa de seis meses, los fanáticos de “One Piece” finalmente empezaron a disfrutar de la segunda parte del arco Egghead. Cada semana desde el 5 de abril el popular anime basado en el manga escrito e ilustrado por Eiichirō Oda lanza un nuevo episodio, sin embargo, tras el capítulo 1129 anunció un nuevo descanso. Pero no te preocupes demasiado, ya que solo será un receso de una semana. A continuación, te cuento más al respecto.

Los seis meses fueron necesarios para que la historia del manga más vendido de la historia y una de las series más longevas de la historia no perdiera la calidad a la que tiene acostumbrados a sus fans. Además, permitió que los seguidores se pusieran al día con las aventuras de Monkey D. Luffy y su tripulación, los Piratas de Sombrero de Paja, con quienes busca el legendario tesoro y así convertirse en el Rey de los Piratas.

El episodio 1129 de “One Piece” estaba programado para emitirse el domingo 11 de mayo de 2025, pero eso no sucederá, ya que en su lugar se transmitirá un capítulo de recapitulación que ayudará a los fans a ponerse al día con la historia de Jewelry Bonney y Kuma.

Jewelry Bonney es una de las principales aliadas de los Piratas de Sombrero de Paja durante el arco de Egghead (Foto: Toei Animation) ×

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ EL EPISODIO 1129 DE “ONE PIECE”?

El episodio 1129 de “One Piece” se estrenará el domingo 18 de mayo de 2025, por lo tanto, los fans del longevo anime no tendrá que esperar más de una semana para descubrir lo que sucederá con Luffy y su tripulación.

Los anteriores capítulos están disponibles en la plataforma Crunchyroll. Para disfrutarlos, asegúrate de contar con una suscripción activa al servicio de streaming.

EL EPISODIO ESPECIAL DE “ONE PIECE”

El domingo 11 de mayo, “One Piece” emitirá un capítulo especial de resumen titulado titulado “Dr. Chopper’s Adventure Checkup - The Ballad of a Father and Daughter-”, con Tony Tony Chopper, quien hablará sobre el vínculo entre Kuma y su hija, Bonney.

Por lo que he visto en el tráiler del especial, el capítulo resumen se centrará en el vínculo entre Kuma y su hija, Bonney. Esto prepara el camino para el siguiente episodio del exitoso anime.

¿QUÉ PASARÁ EN EL CAPíTULO 1129 DE “ONE PIECE”?

En el episodio 1129 de “One Piece”, Saint Jaygarcia Saturn, uno de los Cinco Ancianos, revela su forma demoníaca y sus verdaderos poderes. Con eso queda claro que representa una gran amenaza para la tripulación. Por su parte, Luffy lucha para detener al Almirante Kizaru y evitar que se acerque a Vegapunk.

Saint Jaygarcia Saturn, uno de los Cinco Ancianos, en el episodio 1128 del anime "One Piece" (Foto: Toei Animation) ×

