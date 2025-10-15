La tercera temporada de “One-Punch Man” arrancó con un opening explosivo que no solo celebra el regreso del héroe calvo más temible del anime, sino que también anticipa la próxima gran batalla de Saitama y levanta el telón de una guerra total entre los Héroes Clase S y la Asociación de Monstruos. El clip inicial, vibrante y lleno de guiños, enciende la conversación en redes y deja una promesa: acción en escala mayor y una puesta en escena que busca reconciliar a la audiencia más exigente.

El furor se entiende. “One-Punch Man” vuelve en el competido otoño de 2025, en el marco del décimo aniversario de su debut y tras una espera larga desde la segunda temporada, cuya recepción dividió a los fans. El episodio 1 ya mostró preparativos entre héroes y tensiones crecientes, mientras la apertura firmada por JAM PROJECT junto a Babymetal instala con claridad el tablero de conflicto. La temporada ya está disponible en “Hulu”.

¿QUÉ REVELA EL OPENING DE “ONE-PUNCH MAN” TEMPORADA 3?

El opening de la tercera temporada de “One-Punch Man” confirma el choque que todos esperan: Saitama apunta al Rey Monstruo Orochi. La secuencia muestra un potente montaje donde Saitama y Garou comparten foco frente a la amenaza de Orochi, sugiriendo confrontaciones paralelas en el corazón del asalto a la Asociación de Monstruos. También desfilan los Héroes Clase S, anunciando una guerra abierta que adapta uno de los arcos más extensos del manga y del webcómic. La lectura es directa: el “punchline” de Saitama llegará, pero el espectáculo estará en cómo resisten los rivales antes del golpe definitivo.

Garou presente

Garou irrumpe como variable clave: su presencia en el opening junto a Saitama sugiere un juego de espejos entre depredador y depredador. La alineación de Héroes Clase S —preparados para incursiones de alto riesgo— anticipa combates que deben lucir tanto técnica como dramatúrgicamente. Si el equipo sostiene el nivel mostrado en la apertura, la temporada podría recuperar el favor de una comunidad que exige contundencia visual y coreografías memorables.

ONE PUNCH MAN SEASON 3 OPENING!!! #onepunchman pic.twitter.com/fCrvRogLjV — One Punch Man (@OnePunch_Daily) October 12, 2025

¿DÓNDE VER “ONE-PUNCH MAN” TEMPORADA 3 Y QUÉ ESPERAR DEL RITMO VISUAL?

La temporada 3 de “One-Punch Man” está disponible en “Hulu”. El estreno deja buenas sensaciones de dirección y acabado: encuadres más expresivos, timing cómico afinado y una promesa de set pieces más ambiciosas. El listón es alto tras la primera temporada; el opening sugiere que el equipo creativo quiere competir en esa liga.

La tercera temporada de "One-Punch Man" adapta el Arco de la Asociación de Monstruos, considerado uno de los más intensos y complejos del manga original (Foto: J.C.Staff)

