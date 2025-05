CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de los eventos de la película de 2018, Stephanie Smothers (Anna Kendrick) y Emily Nelson (Blake Lively) se reencuentran en “Otro pequeño favor” (“Another Simple Favor” en su idioma original), película de Amazon Prime Video donde la escritora acepta convertirse en la dama de honor de la mujer a la que desenmascaró en su programa en internet y envió a prisión por sus delitos. Aunque teme ser víctima de un elaborado plan de venganza de Emily, Stephanie no tiene más opción que viajar a Capri, Italia. Sus temores se hacen realidad cuando es acusada de un crimen. ¿Quién está detrás de todo? ¿Qué pasó con las protagonistas?

El libro sobre lo que vivió con Emily no tiene el éxito que Stephanie esperaba, pero eso cambia cuando Emily, quien consiguió su libertad gracias a los abogados de su prometido Dante Versano (Michele Morrone), aparece en su presentación y la invita a su boda en Capri. Presionada por una posible demanda y la atención que empieza a recibir gracias a su “amiga”, viaja acompañada de su editora, Vicky (Alex Newell).

Durante el vuelo, la protagonista de “Otro pequeño favor” intenta averiguar la verdaderas intenciones de Emily, pero no consigue mucho. Cuando pregunta por Dante, descubre que Emily y él se conocieron hace algunos años, tuvieron un apasionado romance y reconectaron gracias a que ella apareció en las noticias. Al llegar a paradisiaco destino, Stephanie comprende que se trata de un miembro de la familia italiana.

Stephanie (Anna Kendrick) asiste a la boda de Emily (Blake Lively) y Dante Versano (Michele Morrone) en Capri en la película "Otro pequeño favor" (Foto: Amazon Prime Video) ×

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “OTRO PEQUEÑO FAVOR”?

Stephanie no es la única invitada de Emily. Sean (Henry Golding), el exesposo de Emily, también fue obligado a asistir a la boda. Los abogados de Versano consiguieron una orden que Sean llevara a su hijo Nicky. En la primera interacción entre Sean y Dante, queda claro que no se llevan bien. Además, Sean aprovecha cada oportunidad para lanzar dardos en contra de su ex.

Mientras Stephanie sigue cuestionando la invitación de Emily, ella juega con la posibilidad de vengarse por arruinarle la vida. En tanto, la madre de Dante revela que invitó a la madre y a la tía de Emily, Margaret (Elizabeth Perkins) y Linda McLinden (Allison Janney). Portia Versano (Elena Sofia Ricci) detesta a Emily, así que disfruta, al igual que Sean, del incómodo y bochornoso momento familiar de las McLinden.

Más tarde, mientras está en la ducha, Sean es asesinado por alguien que él conoce. Debido al poder de los Versano, la policía concluye que fue un accidente familiar. Pero Stephanie cree que Emily lo hizo para recuperar a su hijo. Para demostrarlo, la sigue por las calles de Capri hasta que reconoce a su acosadora. Cuando al confronta descubre que en realidad es una agente del FBI que investiga a Linda McLinden.

A pesar de la muerte de Sean, la boda de Emily y Dante continúa. Tras una hermosa ceremonia, Versano destruye el contrato prenupcial para demostrar su amor. Durante la celebración, la protagonista de “Another Simple Favor” es testigo del asesinato de Dante. Intenta alertar al resto, pero ya es demasiado tarde.

De inmediato, Portia señala a Emily como la culpable, pero ella lo niega y acusa a sus rivales de la familia. Mateo Bartolo (Lorenzo de Moor) asegura que tenía un trato con Vesano y jamás lo traicionaría. Entonces, como la única testigo, Stephanie se convierte en la principal sospechosa.

Linda (Allison Janney) y Margaret McLinden (Elizabeth Perkins) llegan de sorpresa a la boda de Emily en la película "Otro pequeño favor" (Foto: Amazon Prime Video) ×

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “OTRO PEQUEÑO FAVOR”?

¿Quién es el verdadero asesino?

Stephanie cree que se trata de un plan de venganza Emily, pero no tiene idea de cómo salir del embrollo. Las cosas se complican aún más cuando Emily pide hablar con ella a solas. Debido al comportamiento errático de Emily, Stephanie deduce que en realidad se trata de una impostora. Pero su gemela Faith está muerta y la trilliza Charity también, ¿verdad?

Antes de que Portia aparezca para vengar la muerte de su hijo, Stephanie logra escapar y descubre que Charity no murió. Linda la robó al nacer y fingió su muerte para criarla como su hija y utilizarla en sus crímenes. Ahora, Linda pretende que Charity se haga pasar por Emily para controlar el imperio de los Versano.

Portia logra atrapar a Stephanie y le inyecta suero de la verdad para obligarla a confesar la verdad. Cuando solo la escucha hablar de las trillizas y de otras cosas que no tienen sentido para ella, ordena asesinarla. Sin embargo, Emily/ Hope llega a tiempo para ayudarla a escapar. Ella revela que la verdadera asesina es Charity, que tiene una obsesión con ella y planea deshacerse de todo el que la aleje de su hermana.

Emily también confiesa que quería mucho a Dante y que el verdadero objetivo de la boda era que Dante Versano y Mateo Bartolo pudieran vivir su amor secreto y prohibido. Antes de que puedan idear un plan, deben acudir a su cita con Linda y Charity, ya que amenazan con lastimar a Nicky. Las protagonistas de “Otro pequeño favor” logran poner a Charity en contra de Linda y consiguen que la empuje por el acantilado.

Al final de la película de Amazon Prime Video, Emily convence a Charity de hacerse pasar por ella y pagar por sus crímenes. Gracias a eso, Hope puede hacer lo que siempre quiso, escapar de su antigua vida. Para que Nicky tenga una vida normal, lo deja al cuidado de Stephanie, quien publica un segundo libro, que es un éxito en ventas. Por otro lado, Portia descubre la verdad y le pide a Emily un pequeño favor. ¿Significa que habrá una tercera película?

Emily (Blake Lively) y Stephanie (Anna Kendrick) retoman su peculiar amistad al final de la película "Otro pequeño favor" (Foto: Amazon Prime Video) ×

¿CÓMO VER “ANOTHER SIMPLE FAVOR”?

“Otro pequeño favor” está disponible en Amazon Prime Video desde el 1 de mayo de 2025, por lo tanto, para ver la secuela de la comedia oscura de 2018 solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí