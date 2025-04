Yelena Belova (Florence Pugh), Bucky Barnes/ Winter Soldier (Sebastian Stan), Red Guardian (David Harbour), John Walker (Wyatt Russell), Taskmaster (Olga Kurylenko) y Ghost (Hannah John-Kamen) regresan en “Thunderbolts*”, donde tendrán que enfrentar a una entidad conocida como el Vacío. La película número 36 del Universo cinematográfico de Marvel (MCU) se estrena el 2 de mayo de 2025 en Estados Unidos y el 1 de mayo en Latinoamérica. Si no planeas ir al cine, probablemente te interese saber cuándo llegará a streaming.

La última película de la Fase Cinco del MCU fue dirigida por Jake Schreier, cuenta con guion de Eric Pearson, Lee Sung Jin y Joanna Calo, y su rodaje tuvo lugar en el Condado de Emery y Condado de Grand, Utah, del 29 de mayo al 12 de junio de 2024.

“Thunderbolts*”, que tuvo su estreno mundial el 22 de abril de 2025, en el Empire Leicester Square en Londres, también cuenta con las actuaciones de Julia Louis-Dreyfus, Lewis Pullman, Geraldine Viswanathan, Chris Bauer, Wendell Edward Pierce, Laurence Fishburne y Rachel Weisz.

Wyatt Russell, David Harbour, Hannah John-Kamen y Florence Pugh en una escena de "Thunderbolts*", la última película de la Fase Cinco del MCU (Foto: Marvel Studios) ×

¿CUÁNDO ESTARÍA DISPONIBLE “THUNDERBOLTS*” EN STREAMING?

“Thunderbolts*” aún no tiene fecha de estreno en streaming, pero al igual que las anteriores películas de Marvel no tardarán demasiado en llegar a la plataforma de streaming Disney+. De acuerdo al historial, las cintas están disponibles en streaming tres meses después de su estreno en cines. Sin embargo, ese plazo está sujeto al éxito que cada título tenga en taquilla.

“Deadpool y Wolverine” llegó al servicio de streaming 97 días después de su estreno en la pantalla grande. “Marvels” llegó a Disney Plus luego de 89 días al igual que “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” y “Guardianes de la Galaxia 3”. “Captain America: Brave New World” aún no está disponible en Disney+, ya que se estrenó en febrero de 2025.

Por lo tanto, “Thunderbolts*” podría llegar a Disney+ entre las últimas semanas de julio y principios de agosto de 2025.

¿CUÁNDO SE LANZARÍA “THUNDERBOLTS*” EN FORMATO DIGITAL?

Aún no se se ha anunciado la fecha del lanzamiento digital de “Thunderbolts*”, pero sin duda será antes de que esté disponible en Disney+. “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” tardó 60 días en llegar a formato digital en alta definición. “Guardianes de la Galaxia Vol. 3”, 63 días, y “Deadpool y Wolverine”, 67 días. Mientras que “Capitán América: Un mundo nuevo” llegó 60 días después de su estreno en cines.

Con esa información, la nueva película de Marvel, que tiene una duración de 126 minutos, estará disponible en las tiendas digitales a partir de la última semana de junio de 2025.

EL ESPECIAL “THUNDERBOLTS*: UNA MIRADA ESPECIAL”

El especial de tres minutos, que también incluye apariciones de la coordinadora de especialistas Heidi Moneymaker (“Hawkeye”), los productores ejecutivos Jason Tamez (“Loki”) y Brian Chapek (“Daredevil: Born Again”) y el director Jake Schreier (“Beef”) ya está disponible en Disney+.

¿DE QUÉ TRATA “THUNDERBOLTS*”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “Thunderbolts*”, “tras caer en una trampa mortal tendida por Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus), estos marginados desilusionados deben embarcarse en una peligrosa misión que los obligará a confrontar los rincones más oscuros de su pasado. ¿Se desintegrará este grupo disfuncional o encontrará la redención y se unirá como algo mucho más grande antes de que sea demasiado tarde?”

ACTORES Y PERSONAJES DE “THUNDERBOLTS*”

Florence Pugh como Yelena Belova

Sebastian Stan como Bucky Barnes / Soldado del Invierno

Wyatt Russell como John Walker / U.S. Agent

Olga Kurylenko como Antonia Dreykov / Taskmaster

Lewis Pullman como Bob / Sentry / Vacío

Geraldine Viswanathan como Mel

Hannah John-Kamen como Ava Starr / Fantasma

Julia Louis-Dreyfus como Valentina Allegra de Fontaine

Chris Bauer

Wendell Edward Pierce

Laurence Fishburne como Bill Foster

Rachel Weisz como Melina Vostokoff

Sebastian Stan retoma el rol de Bucky Barnes/ Soldado del Invierno en la película "Thunderbolts*", dirigida por Jake Schreier (Foto: Marvel Studios) ×